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Здоровье

Минздрав Израиля издал новый циркуляр о парковке в госбольницах

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Минздрав Израиля издал новый циркуляр о парковке в госбольницах

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов опубликовал новый циркуляр, регулирующий стоимость парковки автомобилей в государственных больницах.

Согласно циркуляру, плата за парковку должна взиматься посуточно (за 24 часа), вне зависимости от календарного дня начала парковки. То есть водитель, припарковавшийся в больнице в вечерние часы, а выехавший утром, не должен будет платить за дополнительные сутки парковки.

Максимальная стоимость парковки, как и раньше, останется 20 шекелей.

Кроме того, право на бесплатную парковку, кроме групп населения, уже имеющих его, получат родственники пациентов, госпитализированных более 14 дней подряд.

Следует отметить, что циркуляр касается только государственных больниц – "Шиба", "Вольфсон", "Гилель Яфе", РАМБАМ, "Бней Цион", "Зив", "Пурия", "Барзилай", "Асаф а-Рофе" и больницы Нагарии.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 23 августа 2011 г.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 22 августа 2011 г.
Минздрав обязал больницы сократить поборы за парковки







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