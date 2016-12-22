22 декабря 2016 г.
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Здоровье

Лихорадка Зика диагностирована еще у одной израильтянки

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 20:36 блог версия для печати фото
Лихорадка Зика диагностирована еще у одной израильтянки

В четверг, 22 декабря, министерство здравоохранения сообщило о новом случае заражения лихорадкой Зика. Вирус был выявлен у женщины, вернувшейся из Мексики.

Известно, что женщина проживает в районе Ришон ле-Циона. Ее состояние оценивается врачами как удовлетворительное, она проходит лечение.

Министерство здравоохранения сообщило, что в последние месяцы было выявлено около 20 случаев заражения вирусом. Все израильтяне заразились во время отпуска за границей. Внутри Израиля не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку. Вирус не угрожает жизни ни одного из инфицированных.

Радиостанция "Решет Бет" сообщила, что мэрия Ришон ле-Циона проинструктирована о необходимости усилить борьбу с насекомыми и комарами в городе.

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