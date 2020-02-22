У девяти граждан Южной Кореи, в середине февраля побывавших в Израиле, диагностирован коронавирус

У девяти граждан Южной Кореи, с 8 по 15 февраля находившихся в Израиле, диагностирован коронавирус. Заболевшие посетили Израиль в составе группы паломников из 39 человек.

Неизвестно, когда именно они заразились коронавирусом: до поездки в Израиль или после возвращения в Сеул. По словам южнокорейских чиновников, во время поездки паломники контактировали с израильтянами.

Минздрав рекомендовал 30 учащимся одной из школ Беэр-Шевы, которые, по всей видимости, находились в парке Тель Беэр-Шева одновременно с туристами из Южной Кореи, не покидать своих домов, соблюдая карантин. Учащимся будут предоставлены необходимые технические средства для того, чтобы они могли заниматься, не выходя из дома.

Один из учителей этой школы находится в больнице "Сорока" для проверки на заражение коронавирусом.

Также министерство здравоохранения Израиля опубликовало маршрут путешествия группы паломников из Южной Кореи и призвал всех, кто контактировал с представителями этой группы на расстоянии менее двух метров и не меньше 15 минут, не покидать своего дома в течение 14 дней, а также сообщить об этом в минздрав.

Маршрут путешествия группы паломников из Южной Кореи

8 февраля. Отели "Мигдаль Давид" и "Галерея" в Нетании (после 20:00).



9 февраля. Кейсария, отель "Габриэль" в Нацерете, базилика Благовещения, церковь Святого семейства, отель "Эйн Гав".



10 февраля. Отель "Эйн Гав", ресторан "Танурин", церковь Первенства Апостола Петра, церковь Умножения хлебов и рыб.



11 февраля. Отель "Дэвид" на побережье Мертвого моря.



12 февраля. Масада. Парк Тимна. Отель "Леонардо Негев" в Беэр-Шеве.



13 февраля. Парк "Леуми" в Беэр-Шеве, Пещера Праотцев в Хевроне, отель "Гранд корт" в Иерусалиме.



14 февраля. Масличная гора – Виффагия, Храм Вознесения, церковь "Отче наш" ("Патер ностер"), церковь Слез Господних, церковь Всех наций, гора Сион – горница Тайной Вечери, гробница Богородицы, церковь Святого Петра в Галликанту.



15 февраля. Ресторан "Jerusalem gold", Эйн-Карем – церковь Иоанна Крестителя, церковь Посещения, базилика святой Анны, Вифезда, храм Гроба Господня.



Также в субботу, 22 февраля, рейс KE958 авиакомпании Korean Air, который должен был вылететь из Тель-Авива в Сеул, был отменен израильскими властями. Причина отмены – опасения, связанные с распространением коронавируса на территории Израиля.

Вечером в субботу в аэропорту Бен-Гурион приземлился самолет Korean Air, вылетевший из Сеула. На борту находились 12 израильтян.

Все они были помещены под карантин; им предстоит сдать анализы на коронавирус. Остальные пассажиры не были допущены к въезду в страну; ночью они вернутся в Южную Корею.





