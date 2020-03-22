Количество заразившихся коронавирусом в Израиле превысило 1.000 человек

В воскресенье, 22 марта, в 21:00 министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрирован 1071 заболевший COVID-19.

Один заболевший умер. 18 в тяжелом состоянии, 30 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 37 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц.

314 заболевших находятся в больницах, 344 в условиях домашнего карантина, 97 получают медицинскую помощь в гостиницах, 278 на этапе подготовки к госпитализации или карантину дома/в отеле.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Кроме того, министерство здравоохранения выпустило мобильное приложение для телефонов, с помощью которого пользователь может проверить, подвергался ли он угрозе заражения коронавирусом, находясь рядом с носителем.

Приложение имеет доступ к данным, собранных с помощью технологии ШАБАК о передвижении больных и носителей коронавирусом, за 14 дней, предшествующих получению положительного результата теста.

Приложение "А-Маген" (המגן) доступно как для телефонов под управлением Android и iOS.

При установке приложения пользователь должен дать свое согласие на то, чтобы оно собирало данные о его местонахождении.

Если пользователь не подвергался угрозе заражения, при открытии приложения он получит сообщение: "По данным собранным до сих пор (указание точного времени), мы не обнаружили контакта с больным".

Правила карантина в Израиле ужесточены

Правительство Израиля утвердило новые, более жесткие правила карантина, предложенные министерством здравоохранения и включающие в себя новые ограничения.

Новые указания вступили в силу с 8:00 22 марта, они будут действовать в течение семи дней.

Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается, чтобы:

1. Добираться на место работы и возвращаться с работы.

2. Выходить за продуктами и лекарствами, а также для получения необходимых услуг.

3. Выходить для получения медицинских услуг.

4. Выходить для донорской сдачи крови.

5. Выходить для участия в митинге.

6. В суд.

7. В Кнессет.

8. Для получения услуг социальных работников.

9. Выходить для занятия спортом, группой не более двух человек (ранее было разрешено заниматься спортом в группе не более пяти человек).

10. Разрешается ненадолго выйти на улицу вместе с другими членами семьи, если не отходить далеко от места проживания.

11. Разрешается покидать дом для участия в религиозном обряде, включая молитву, свадьбу, похороны, если при этом соблюдаются другие инструкции минздрава.

12. Разрешается выход из дома для оказания помощи пожилому человеку или другому лицу, которое по состоянию здоровья не может себя обслуживать самостоятельно.

13. Разрешается выходить по другим неотложным делам, которые не нашли отражения в данном перечне.

Выходящие из дома должны соблюдать дистанцию в 2 метра от других людей (члены одной семьи, вышедшие из дома вместе, могут идти вместе). В частном автомобиле могут находиться не более двух человек (за исключением членов одной семьи, проживающих вместе, и за исключением случаев, когда этого требует работа).

Согласно новым указаниям, также запрещена работа городских рынков.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 достигло в ПА 55. В субботу была госпитализирована 20-летняя девушка из деревни Шукба (к западу от Рамаллы), недавно вернувшаяся из Турции, в Газе были зафиксированы два первых случая заражения (вернувшиеся через Египет из Пакистана).

На прошлой неделе минздрав ПА объявил, что 17 заразившихся, находившихся на карантине в Бейт-Лехеме, уже выздоровели. Также сняты ограничения на передвижение для 19 человек, которые находились в контакте с заразившимися. Всем им дозволено вернуться по домам при условии соблюдения домашнего карантина в течение двух недель.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 22 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 13066 человек (1649 за одни последние сутки), около 308 тысяч заболели, около 199 тысяч были инфицированы, около 96 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 4800 умерших, за сутки умерли около 800 человек). Далее следуют материковая часть территории КНР (около 3260 умерших), Иран (более 1550 умерших), Испания (более 1380 умерших), Франция (около 560) и США (340). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Израиле, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Панаме, Перу, Польше, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Сингапуре, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Турции, Тунисе, Украине, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.







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