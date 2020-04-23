Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 192 умерших, около 14803 заболевших

Вечером в четверг, 23 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 14803 заболевших COVID-19. 192 заболевших умероли. Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет).

139 в тяжелом состоянии (109 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 102 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных постепенно сокращается.

5611 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления выше темпов выявления новых заболевших). 433 заболевших в больницах, 6064 болеют в домашних условиях, 2565 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле – одна из самых низких в мире. В ТОП-30 стран с самой высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 27-м месте.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. Судя по данным минздрава, в последнее время ежесуточно проводится около 10 тысяч таких тестов. 22 апреля СМИ сообщали, что служба "Маген Давид Адом" временно приостановила проведение проверок на наличие коронавируса из-за бракованной партии из десяти тысяч скребков для взятия мазка, но МАДА эту информацию не подтверждала. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. В настоящее время тысячи израильтян все еще находятся на обязательном домашнем карантине или на принудительном карантине в гостинице. В то же время, все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Общий карантин в Израиле

19 апреля правительство утвердило предложения по ослаблению режима карантина в Израиле. После многочасового обсуждения министры утвердили большинство предложений, разработанных Советом по национальной безопасности совместно с министерствами здравоохранения и финансов.

Согласно утвержденным предложениям, на рабочих местах смогут находиться до 30% сотрудников (или 10 человек). Предприятия хайтек, различных отраслей промышленности и услуг смогут расширить свою деятельность на основе правил так называемого "фиолетового стандарта", утвержденного правительством. Каждое учреждение назначит ответственного за выполнение распоряжений минздрава. Допустимое число сотрудников, находящихся на рабочих местах, будет зависеть от размера помещения и возможности обеспечить соблюдение расстояния в два метра между служащими. В помещении, площадь которого не превышает 20 квадратных метров, смогут одновременно находиться двое сотрудников. При наличии перегородок число может быть больше. В помещении площадью более 20 квадратных метров смогут находиться до пяти человек. При наличии перегородок число может быть больше. В рабочих совещаниях смогут принимать участие до восьми человек. В любом случае, обязательно сохранение расстояния в два метра. Требуется неукоснительное соблюдение правил гигиены. Запрещены встречи большого числа сотрудников "на кухне", каждый должен есть в своей комнате или на своем рабочем месте. Желательно, чтобы был сформирован постоянный состав рабочих смен, а также подвозок на рабочие места и по домам.

В случае заболевания одного из сотрудником коронавирусом, работа учреждения будет полностью или частично прекращена до завершения эпидемиологического расследования. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется продолжать работать из дома.

При входе в офис должна измеряться температура, и каждое посещение должно фиксироваться.

Магазины, находящиеся на открытом пространстве, возобновят свою работу, но торговые центры по-прежнему останутся закрытыми. Первыми откроются магазины по продаже компьютеров, средств связи и электроприборов, товаров текстильной промышленности, канцелярских принадлежностей, домашней утвари, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, предметов культуры и отдыха, медицинских товаров, а также оптики и книжные. Откроются прачечные, ателье и обувные мастерские. Магазины одежды, обуви, украшений, игрушек, а также парикмахерские, салоны красоты и торговые центры останутся закрытыми.

При этом сохранятся ограничения по числу покупателей, находящихся в магазине: не более двух одновременно или не более двух в очереди в кассу. В магазине площадью более 100 квадратных метров могут находиться до 4 человек в очереди в кассу. Сохраняется обязательное измерение температуры при входе. Каждый магазин обязан вывесить плакат с описанием правил поведения в условиях карантина. Между покупателем и кассиром должна находиться перегородка, а между покупателями, ожидающими очереди в кассе, должно быть расстояние в два метра

Можно заказывать товары с доставкой на дом или с получением их на месте в соответствии с правилами.

Во вторник, 21 апреля, частично возобновятся занятия в школах для учащихся с особыми потребностями. Занятия будут проводиться в группах по трое при соблюдении расстояния между группами. Дополнительным условием являются перерывы в занятиях каждые 15 минут. Семейные ясли смогут принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы.

Начнется постепенное расширение работы общественного транспорта. В настоящий момент неизвестно, возобновится ли железнодорожное сообщение.

Разрешены занятия спортом парами на расстоянии до 500 метров от дома. С целью прогулок можно удаляться от дома не более чем на 100 метров. Запрещено посещение пляжей, парков, детских и спортивных площадок, находящихся в ведении муниципалитета. Запрещено пребывание в домах других людей.

Возобновятся совместные молитвы на открытом воздухе с участием не более чем 19 человек на расстоянии 500 метров от дома или учреждения при соблюдении расстояния в два метра между молящимися. Изначально предлагалось разрешить молитвы с участием не более 10 человек, однако многие министры возражали против этого, крайне низкого, по их мнению числа.

Разрешается посещение свадеб и церемоний обрезания на открытом воздухе при участии не более чем десяти человек при соблюдении расстояния в два метра между присутствующими. Мужчинам разрешено посещать миквы при условии, что на месте присутствуют не более трех человек.

В зоопарках, сафари и национальных парках разрешено проведение мероприятий для людей с особыми потребностями.

Как сообщалось ранее, правительство утвердило предложение, согласно которому за нарушение постановления об обязательном ношении защитной маски в общественных местах гражданин будет получать предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф 200 шекелей.

В случае невыполнения требования полицейского разойтись, обращенного к группе людей, на каждого нарушителя будет налагаться штраф 1000 шекелей (ранее за такое нарушение штраф составлял 500 шекелей).

Новые правила будут действовать до 3 мая.

22 апреля правительство утвердило расширение карантинных мер на День памяти павших военнослужащих ЦАХАЛа и жертв террора, День независимости и праздник Рамадан. В соответствии с решением правительства, будет запрещено посещение военных кладбищ и мемориалов. Подъезды к ним будут перекрыты полицией. Участники совещания призвали семьи погибших посетить кладбища в дни, предшествующие Дню памяти, в соответствии с правилами ограничения числа присутствующих и соблюдения "социальной дистанции". Траурные мероприятия будут проводиться без публики. Кроме того, принято решение о введении "полного карантина" в День Независимости с использованием мер, которые применялись во время праздника Песах.

В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) будет введен жесткий карантин в вечерние часы.

Сведения об умерших

1. Мужчина, 87 лет. "Мааней Иешуа", из Петах-Тиквы.

2. Женщина, 87 лет. "Сураски", из Холона.

3. Мужчина, 75 лет. "Мааней Иешуа", из Иерусалима.

4. Женщина, 98 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

5. Шимон Рейнзильбер, 96 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

6. Мужчина. "Меир", из Раананы.

7. Мужчина, 73 года. РАМБАМ, из Хайфы.

8. Женщина, 76 лет. "А-Шарон", из Рамат-Гана.

9. Арье Эвен, 88 лет. "Шаарей цедек", из Иерусалима. Страдал рядом хронических болезней.

10. Женщина, 89 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

11. Мужчина, 83 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

12. Малька Кева, 67 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

13. Роберт Ризо, 72 года. "Асута", из Ашдода.

14. Женщина, 91 год. "Вольфсон", из Холона.

15. Пазит Бабиан, 50 лет. "Шиба", из Ришон ле-Циона.

16. Мужчина, 66 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

17. Моше Оренштейн, 87 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима. Страдал серьезными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

18. Мужчина, 74 года. "Вольфсон", из Тель-Авива.

19. Мордехай Бен Михаэль, 92 года. "Шаарей а-Цедек", из Иерусалима.

20. Мужчина. "А-Шарон", из Бней-Брака.

21. Мужчина, 76 лет. "Барзилай", из Ашкелона.

22. Женщина, 98 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

23. Женщина, 97 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

24. Женщина, 86 лет. "Асаф а-Рофэ", из Петах-Тиквы.

25. Мужчина, 80 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

26. Моше Гилель, 76 лет. "Шиба", из Иегуда. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

27. Мужчина, 73 года. "Шиба", из Холона.

28. Мужчина, 63 года. "Сорока", из Мейтара.

29. Роза Шарман Арбель, 83 года. "Шаарей цедек", из Иерусалима.

30. Мужчина. "Барзилай".

31. Мужчина, 77 лет. "Барзилай", из Кирьят-Гата.

32. Мужчина, 72 года. "Шиба", из Бней-Брака.

33. Тамар Леви-Перец, 49 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

34. Холия Абрахами, 70 лет. "Сураски", из Бат-Яма.

35. Мужчина, 73 года. "Меир", из Нетании.

36. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Холона.

37. Авраам Аруш, 93 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

38. Мужчина, 75 лет. "Сураски", из Рамат-Гана.

39. Мужчина, 72 года. "Сураски", из Тель-Авива.

40. Женщина, 61 год. "Вольфсон", из Бат-Яма.

41. Мужчина, 75 лет. "Гилель Яфе", из Пардес-Ханы.

42. Неля Кравец, 88 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

43. Женщина, 67 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

44. Мужчина, 90 лет. "А-Шарон", из Бней-Брака.

45. Мужчина, 76 лет. "Сураски", из Нетании.

46. Женщина, 69 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

47. Мужчина, 98 лет. "Мааней Иешуа", из Реховота.

48. Женщина, 91 год. "Каплан", из Рамле.

49. Иегудит Гольдберг, 95 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы.

50. Мужчина, 82 года. "Вольфсон", из Беэр-Шевы.

51. Женщина, 84 года. "Наот а-Тихон", из Беэр-Шевы.

52. Мужчина, 77 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

53. Яфа Нагар, 90 лет. "Наот а-Тихон", жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

54.Женщина, 88 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

55. Мужчина, 64 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

56. Женщина, 97 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

57. Эстер Кройзер, 91 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

58. Мужчина, 85 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Нешера.

59. Женщина. "Меир", из Кфар-Сабы.

60. Мужчина, 37 лет. "А-Шарон", из Петах-Тиквы.

61. Зеэв Гринвальд, 84 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

62. Мужчина, 77 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Ноф а-Галиль.

63. Мужчина, 95 лет. "Шиба", из Бней-Брака.

64. Женщина, 72 года. "Сураски", из Бат-Яма.

65. Женщина, 90 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

66. Фанни Ахарфи, 66 лет. "Шиба", из Лода.

67. Женщина, 71 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

68. Мужчина, 72 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

69. Женщина, 83 года. "Ланиадо", из Рош а-Аина.

70. Мужчина, 66 лет. "Асаф а-Рофэ", из Рамле.

71. Мужчина, 87. "Сорока", из Рамат а-Шарона.

72. Эмилия Вайнштейн, 82 года, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

73. Далия Сальмона, 84 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

74. Авраам Херцберг, 97 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

75. Женщина, 83 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

76. Мужчина, 90 лет. "Сураски", из Тель-Авива.

77. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

78. Женщина, 96 лет. "Наот а-Тихон", из Афулы.

79. Женщина, 89 лет. "Пория", из Тверии.

80. Женщина, 91 год. "Наот а-Тихон", из Мигдаль а-Эмека.

81. Мужчина, 79 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

82. Женщина, 95 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Тверии.

83. Женщина, 86 лет. Гериатрический центр "Дорот", из Явнеэля.

84. Женщина, 95 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

85. Мужчина, 80 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

86. Мужчина, 93 года. Гериатрический центр "Дорот", из Дгании "алеф".

87. Авраам Гринберг, 72 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

88. Мужчина, 85 лет. "Пория", из Тверии.

89. Женщина, 67 лет. РАМБАМ, из Кирьят-Яма.

90. Женщина, 86 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

91. Бен-Цион Купершток, 63 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

92. Женщина. "Шаарей а-цедек", из Герцлии.

93. Женщина, 76 лет. Гериатрический центр, Пардес-Хана; из Шедмот двора.

94. Женщина, 74 года. "Мааней Иешуа", из Рамат-Гана.

95. Мужчина, 89 лет. "Гилель Яфе", из Хадеры.

96. Женщина, 92 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

97-101. Сведений нет.

102. Мужчина, 63 года. Больница "Пория" в Тверии.

103. Сведений нет.

104. Элиягу Бакши-Дорон, бывший главный раввин Израиля, 79 лет. Больница "Шаарей Цедек".

105. Женщина, 90 лет. Жительница Тамры. Больница "Рамбам".

106. Женщина, 80 лет. Больница "Пория" в Тверии.

107. Женщина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

108. Женщина, 96 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

109. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

110. Сведений нет.

111. Женщина, 41 год. Больница "Каплан" в Реховоте.

112. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

113. Женщина, 85 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

114. Женщина, 91 год. Гериатрическая клиника "Шохам" в Пардес-Хане.

115. Мужчина, 77 лет. Больница "Зив".

116. Сведений нет.

117. Женщина, 86 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

118. Мужчина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

119. Мужчина, 82 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

120. Женщина, 71 год. Больница "Пория".

121. Мужчина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

122. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

123. Сведений нет.

124. Женщина, 82 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

125-126. Сведений нет.

127. Мужчина, 94 года. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

128. Мужчина, 70 лет. Больница РАМБАМ в Хайфе.

129. Мужчина, 84 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

130. Женщина, 70 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

131. Сведений нет.

132. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

133. Женщина, 71 год. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

134. Женщина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

135-140. Сведений нет.

141. Мужчина, 76 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

142. Житель Раананы, 85 лет. Больница "Меир".

143. Женщина, 86 года. Больница "Вольфсон".

144-147. Сведений нет.

148. Женщина, 96 лет. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

149. Мужчина, 70 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

150. Женщина, 90 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

151. Сведений нет.

152. Женщина, 70 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

153. Женщина, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

154. Мужчина, 77 лет. Больница "Пория" в Тверии.

155-158. Сведений нет.

159. Мужчина, 82 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

160-164. Сведений нет.

165. Муин Атхамнэ Друби, 80 лет, из Бака аль-Гарбии. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

166. Женщина, 85 лет. Больница "Пория" в Тверии.

167. Мужчина, 96 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

168. Женщина, 29 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

169. Женщина, 76 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

170. Мужчина, 71 год. Больница "Пория" в Тверии.

171. Мужчина, 75 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

172. Женщина, 92 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

173. Женщина, 90 лет. В медицинском центре в Пардес-Хане.

174. Мужчина, 84 года. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

175. Раввин Хаим Тоби из Бней Брака, глава некоммерческой организации "Керен Исмах Моше", 62 года. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

176. Элимелех Краус, 71 год. Из Бней-Брака. Больница "Гилель Яфе".

177. Сведений нет.

178. Мужчина, 48 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

179. Женщина, 57 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

180. Сведений нет.

181. Женщина, 100 лет. Больница "Каплан" в Реховоте.

182-187. Сведений нет.

188. Ханна Вейзер, 98 лет. Больница "Шаарей Цедек".

189. Нет сведений.

190. Женщина, 74 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

191. Мужчина, 94 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

192. Женщина, 76 лет. Больница "Меир".

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии в среду, 22 апреля, сообщило, что за последние сутки был выявлен один случай заражения коронавирусной болезнью COVID-19 в ПА и секторе Газы (21 не было выявлено ни одного случая). Жертвами коронавируса в ПА стали три человека.

Говорится, что заболела жительница Кафр-Акаба (севернее Иерусалима).

Сведения, поступающие от минздрава ПА, вызывают сомнения. 22 апреля это ведомство объявило, что в ПА было выявлено 474 случая заражения COVID-19. При этом было объявлено, что 139 зараженных выявлены в Эль-Кудсе (Иерусалиме) – очевидно, речь идет о жителях арабских кварталов Иерусалима, которых власти ПА причисляют к "палестинцам", как и жителей других израильских арабских населенных пунктов. 21 апреля власти ПА говорили о 327 заразившихся в автономии, то есть сегодня их 328, а еще 146 – это иерусалимские арабы и жители других населенных пунктов в Израиле (каких, неясно; известно, что среди израильских арабов тысячи зараженных новым коронавирусом).

Отметим также, что 22 апреля минздрав ПА сообщает, что, в общей сложности, с момента объявления карантина выздоровели 69 пациентов с диагнозом COVID-19, хотя 21 апреля то же ведомство сообщало о 72 выздоровевших.

Правительство ХАМАСа заявляет, что число заразившихся COVID-19 в секторе Газы составляет 15 человек (13 из них объявлены выздоровевшими).

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 23000 человек. Минздрав Газы заявляет, что в секторе закончились комплекты для тестирования. В обязательный карантин были отправлены около 15500 человек, сейчас таких около 11000.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

20 апреля на заседании правительства Палестинской автономии председатель Махмуд Аббас дал высокую оценку действиям своей администрации в период эпидемии коронавируса и предложил ослабить карантинные меры, передает агентство Maan. По словам Аббаса, карантинные меры будут ослаблены "постепенно и взвешенно". В своем выступлении Аббаса отметил, что администрация ПА оказывала поддержку палестинским арабам, проживающим в Иерусалиме и секторе Газы.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 23 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 184 тысяч человек, более 2,6 млн заболели, более 1,7 млн инфицированы в настоящее время, около 744 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (более 47000 умерших, летальность 5,6%). Далее следуют Италия (более 25000 умерших, летальность 13,4%), Испания (около 22000 умерших, летальность 10,4%), Франция (более 21000, летальность 13,3%), Великобритания (более 18000, летальность 13,5%), Бельгия (около 6300, летальность 14,9%), Иран (около 5400, 6,3%), Германия (более 5300, 3,5%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%), Нидерланды (более 4000, 11,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 846 тысяч.

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