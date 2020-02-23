Коронавирус в Израиле: сотни на карантине, новые рекомендации и ограничения

По состоянию на 23 февраля, в Израиле выявлен только один больной с коронавирусом COVID-19 – это одна из бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, простоявшего месяц на карантине в Японии. Эта женщина была в группе из 11 человек, вернувшихся в Израиль 21 февраля, в настоящее время все эти люди находятся под наблюдением врачей на двухнедельном карантине в специально выделенных помещениях в медицинском центре "Шиба" в Тель а-Шомере.

На этом фоне растет число израильтян, помещенных в карантин в связи с тем, что они могли контактировать с туристами из Южной Кореи 8-15 февраля, среди которых были инфицированные коронавирусом COVID-19. В настоящее время, это около 200 человек: школьники и учителя из Афулы, Беэр-Шевы и Кирьят-Хаима, а также сотрудники пограничной полиции, сопровождавшие группу туристов из Южной Кореи во время посещения Пещеры Праотцев в Хевроне.

На этом фоне возникают серьезные опасения по поводу распространения коронавируса в Палестинской автономии. Поскольку туристы из Южной Кореи, у которых был диагностирован COVID-19, посещали 8-15 февраля не только Иерусалим, но также Шхем, Иерихон, Бейт-Лехем и Хеврон. Министерства здравоохранения Израиля и ПА координируют действия по карантину для тех, кто мог контактировать с этими туристами.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало перечень мест, которые посещала эта группа туристов из Южной Кореи: отель David Tower в Нетании 8 февраля; национальный парк Кейсария 9 февраля; отель Gabriel в Нацерете, церковь Евангелия и церковь Святого Семейства 10 февраля; отель Ein Gev Village Resort, Тверия, церковь Первого Храма Святого Петра, ресторан "Танурин" около Кинерета, Капернаум 11 февраля; отель "Давид" на Мертвом море, торговый центр "Мертвое море", Масада, парк Тимна 12 февраля; отель Leonardo в Беэр-Шеве и Пещера Праотцев в Хевроне 13 февраля. Ту же группу 11 февраля возили в Шхем, Иерихон и Бейт-Лехем.

Рекомендации минздрава Израиля

Министерство здравоохранения Израиля 23 февраля опубликовало новые рекомендации, призвав израильтян, которые посетили Тайвань, Италию или Австралию в течение последних двух недель, если у них появились какие-либо симптомы заболевания, не выходить из дома, не встречаться с родными и близкими в течение ближайших недель. На сайте минздрава можно заполнить бланк о домашнем карантине (в том числе на русском языке).

Меры министерства просвещения Израиля

Специальный штаб будет работать в режиме чрезвычайного положения во время и после учебного дня, регулярно оценивать ситуацию, следить за экскурсиями учащихся и держать связь с образовательными учреждениями, уделяя особое внимание учебным заведениям, чьи школьники находятся в изоляции. Кроме того, сотрудники штаба обеспечат полной учебной программой учащихся, находящихся в карантине с помощью дистанционного обучения. На сайте министерства опубликуются часто задаваемые вопросы и ответы на них, будут опубликованы инструкции для учебных заведений, включая детские сады, а также для педагогов и родителей. Инструкции будут переведены на несколько языков.

В состав сотрудников штаба входят: директор департамента чрезвычайных ситуаций, директор службы психологического консультирования, управление обучением в чрезвычайных ситуациях, представители педагогического секретариата, ответственная за сферу здоровья учащихся при министерстве.

В сообщении министерства говорится, что на данный момент было принято решение не отменять экскурсии школьников по Израилю и в Польшу. В то же время СМИ сообщили, что министр просвещения Рафи Перец распорядился приостановить традиционные поездки школьников в Польшу. Министр просвещение ранее совещался по этому вопросу с представителями министерства здравоохранения, однако не поставил в известность о своем решении профессиональные инстанции министерства.

Ограничения, вводимые властями Израиля

Министр внутренних дел Арье Дери объявил о решении запретить въезд в Израиль всех, кто находился в Японии или Южной Корее в течение последних двух недель, если они не являются гражданами Израиля. Запрет вступает в силу с 24 февраля (в 8 утра) и распространяется на все аэропорты, морские порты и прочие пограничные пункты. Ранее такие ограничения были введены для тех, кто живет или находился в туристических поездках в Китае, Гонконге, Макао, Таиланде и Сингапуре.

22 февраля власти Израиля не разрешили сотням туристам из Южной Кореи, прилетевшим в Бен-Гурион, покинуть самолет. В итоге этот самолет после дозаправки вернулся в Южную Корею.

Для нескольких сотен туристов из Южной Кореи, находящихся в Израиле, на военной базе в иерусалимском районе Ар Гило выделены карантинные помещения. По завершении карантина эти туристы будут вывезены на родину. После первой публикации сайта Ynet по этому поводу местные жители вышли на акцию протеста.

В ближайшие дни около 1700 южнокорейцев должны покинуть Израиль. Некоторые из них находятся на территории аэропорта Бен-Гурион, где пытаются создать условия для их изоляции.

МИД Южной Кореи через свое посольство в Израиле заявил протест по поводу действий израильских властей в отношении южнокорейских граждан.

Отмена массовых мероприятий

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует отметить Тель-авивский марафон, запланированный на пятницу, 28 февраля, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

В поддержку этого шага выступает правительство. Но окончательное решение должна принять мэрия Тель-Авива.

Высока вероятность отмены и Иерусалимского марафона, который планировалось провести позже.

В ежегодном Тель-авивском марафоне собирались принять участие около 40 тысяч бегунов, в том числе из других стран.

День выборов и опасения в связи с ложными слухами

2 марта в Израиле состоятся очередные парламентские выборы. 23 февраля на воскресном заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил опасения, что паника из-за слухов по поводу распространения коронавируса может негативно отразиться на явке избирателей.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан поручил полиции и общей службе безопасности (ШАБАК) пресекать распространение ложных слухов о коронавирусе в Израиле.

Коронавирус COVID-19 в мире. По состоянию на 23 февраля 2020 года

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 23 февраля, 2442 человека в этой стране умерли от коронавируса COVID-19. За одни сутки умерли 97 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: около 77000 человек.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что умерли не менее 2462 человек, более 78 тысяч заражены в КНР и других странах мира.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также единичные случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Гонконге, Тайване, Японии, Франции, Южной Корее, Иране, Италии и на Филиппинах.

21 февраля было объявлено о первом заразившимся коронавирусом COVID-19, находящимся на территории Израиля. Речь идет об одной из бывших пассажирок лайнера Diamond Princess, вернувшихся в Израиль из Японии.

Основные симптомы коронавируса COVID-19

1) повышение температуры тела (лихорадка),

2) усталость;

3) сухой кашель.

Дополнительные симптомы: боль в мышцах, одышка.

Реже встречаются головная боль, головокружение, боли в области живота, диарея, тошнота и рвота.





