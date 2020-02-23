Число израильских школьников, помещенных в карантин по коронавирусу, достигло 180

Министерство просвещения в ночь на воскресенье, 23 февраля, сообщило, что десятки учащихся и преподавателей школы "Макиф Алон" в Афуле будут помещены в домашний карантин.

Согласно сообщению ведомства, речь идет о 90 учениках и 10 учителях. Во время одного из школьных мероприятий (где оно проводилось, не уточняется) они оказались рядом с группой туристов из Южной Кореи, некоторые участники которой позднее были диагностированы как больные короновирусом.

Ранее подобное указание получили 30 учащихся школы в Беэр-Шеве и 60 – в Кирьят-Хаиме. Все помещенные в карантин школьники пройдут необходимые проверки.

Напомним, у девяти граждан Южной Кореи, с 8 по 15 февраля находившихся в Израиле, диагностирован коронавирус Covid-19. Заболевшие посетили Израиль в составе группы паломников из 39 человек.

Неизвестно, когда именно они заразились коронавирусом: до поездки в Израиль или после возвращения в Сеул. По словам южнокорейских чиновников, во время поездки паломники контактировали с израильтянами.

Кроме того, в медицинском центре "Шиба" в Тель а-Шомере находятся 11 бывших пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, вернувшихся в Израиль 21 февраля. У одной из них был диагностирован коронавирус Covid-19.

На этом фоне возникают серьезные опасения по поводу распространения коронавируса в Палестинской автономии. Поскольку туристы из Южной Кореи, у которых был диагностирован Covid-19, посещали 8-15 февраля не только Иерусалим, но также Шхем, Иерихон, Бейт-Лехем и Хеврон. Министерства здравоохранения Израиля и ПА координируют действия по карантину для тех, кто мог контактировать с этими туристами.

12 сотрудников пограничной полиции, сопровождавшие недавно группу туристов из Южной Кореи во время посещения Пещеры Праотцев в Хевроне, отправлены в карантин. Они будут находиться в домашних условиях под наблюдением врачей до подтверждения, что у них не выявлен коронавирус Covid-19.

22 февраля власти Израиля не разрешили сотням туристам из Южной Кореи, прилетевшим в Бен-Гурион, покинуть самолет. В итоге этот самолет после дозаправки вернулся в Южную Корею.

Коронавирус Covid-19 в мире. По состоянию на 23 февраля 2020 года

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР уведомил, что, по состоянию на 23 февраля, 2442 человека в этой стране умерли от коронавируса Covid-19. За одни сутки умерли 97 заболевших. Общее число заболевших только в одном Китае: около 77000 человек.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что умерли не менее 2462 человек, более 78 тысяч заражены в КНР и других странах мира.

В основном жертвами коронавируса стали люди, находившиеся на материковой части территории КНР, прежде всего в провинции Хубэй. Также единичные случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Гонконге, Тайване, Японии, Франции, Южной Корее, Иране, Италии и на Филиппинах.

21 февраля было объявлено о первом заразившимся коронавирусом Covid-19, находящимся на территории Израиля. Речь идет об одной из бывших пассажирок лайнера Diamond Princess, вернувшихся в Израиль из Японии.



