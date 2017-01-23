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Здоровье

Министерство сельского хозяйства выделило 8 миллионов шекелей на исследование каннабиса

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Министерство сельского хозяйства выделило 8 миллионов шекелей на исследование каннабиса

Министерство сельского хозяйства Израиля будет впервые финансировать исследование в области медицинского каннабиса. Целью исследования будут поиски способов более эффективного выращивания каннабиса, а также разработка медицинских препаратов на его основе, сообщает The Marker.

На проведение пятилетнего исследования будет выделено 8 миллионов шекелей из бюджета министерства сельского хозяйства. Проекты, в которые будут вложены эти средства, будут скоординированы с министерством здравоохранения.

В прошлом году министерство сельского хозяйства выделило крупный земельный участок в Бейт-Дагане для разработки новых методов выращивания каннабиса, которые позволят Израилю занять ведущее место на мировом рынке экспорта медицинской марихуаны.



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