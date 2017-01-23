Министерство сельского хозяйства выделило 8 миллионов шекелей на исследование каннабиса

Министерство сельского хозяйства Израиля будет впервые финансировать исследование в области медицинского каннабиса. Целью исследования будут поиски способов более эффективного выращивания каннабиса, а также разработка медицинских препаратов на его основе, сообщает The Marker.

На проведение пятилетнего исследования будет выделено 8 миллионов шекелей из бюджета министерства сельского хозяйства. Проекты, в которые будут вложены эти средства, будут скоординированы с министерством здравоохранения.

В прошлом году министерство сельского хозяйства выделило крупный земельный участок в Бейт-Дагане для разработки новых методов выращивания каннабиса, которые позволят Израилю занять ведущее место на мировом рынке экспорта медицинской марихуаны.





