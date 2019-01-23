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Здоровье

Минздрав Израиля сократил список иностранных вузов, выпускников которых допустят к госэкзамену

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
Лицензия на медицинскую деятельность от министерства здравоохранения
Ереванский государственный медицинский университет
Минздрав Израиля сократил список иностранных вузов, выпускников которых допустят к госэкзамену

Министерство здравоохранения Израиля объявило об изменении подхода к допуску студентов, проходивших обучение в иностранных вузах, к государственному экзамену на врачебную лицензию. Также будет изменен формат самого экзамена.

Автоматически будут признаваться дипломы вузов стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), а также вузов вне этих стран, получивших аккредитацию Всемирной федерации медицинского образования (WFME) и работающих с обучающими больницами, имеющими соответствующую аккредитацию.

Директор отдела лицензирования медицинских специальностей в минздраве Израиля имеет право включить в список вузы, не соответствующие вышеуказанным критериям, если на основании проведенных проверок пришел к выводу, что уровень преподавания в них соответствует израильским стандартам.

Это означает, что с ближайшего учебного года для израильских студентов закрылась возможность учебы на медицинских факультетах ряда стран Восточной Европы (Хорватия, Болгария и другие восточноевропейские государства, не входящие в OECD) и в большинстве вузов постсоветского пространства (Молдова, Россия, Армения, Украина, Беларусь и т.д.), а также в арабских странах (например, Иордания или Египет) и в Палестинской автономия.

В интервью The Marker занимающий пост директора отдела лицензирования медицинских специальностей в минздраве профессор Шауль Яцив подчеркнул, что уже ведется работа по аккредитации иорданских вузов и проверка медицинских школ Дженина и Шхема.

Новое решение распространяется на всех, кто начал учебу с 2019 года, поэтому не коснется, в частности, 1.500 студентов, уже проходящих учебу в молдавском Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану (минздрав Израиля уже предупредил этот вуз о возможном лишении аккредитации), и еще 750 студентов в Ереванском государственном медицинском университете.

В то же время профессор Яцив предупредил, что студентам, обучающимся в вузах, которые с нового года лишатся израильской аккредитации, будет очень сложно пройти госэкзамен на лицензию врача в новом формате. Главным изменением станет добавление к теоретическому экзамену практической части в клинике.

Согласно данным минздрава, за последние 5 лет только 18% выпускников российских медфаков смогли сдать государственный экзамен в Израиле. Среди выпускников молдавских и румынских вузов таковых по 24%, белорусских – 31%, итальянских – 32%, чешских – 34%, германских и венгерских – по 64%, иорданских – 86%.

Тяжелее всего приходилось выпускникам грузинских (15%), болгарских (9%) и армянских (7%) вузов.



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