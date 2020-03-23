Отчет госконтролера о готовности Израиля к эпидемиям – накануне пандемии коронавируса

Управление государственного контролера опубликовало отчет о степени готовности министерства здравоохранения, министерства обороны и других структур к противостоянию эпидемиям.

Проверка проводилась в феврале-октябре 2019 года, поэтому в ней не фигурируют данные по пандемии коронавирусной болезни COVID-19, хотя она и упомянута в отчете в качестве текущего (по состоянию на февраль 2020 года) примера угрозы эпидемии.

Одним из основных выводов госконтролера стала недостаточная готовность минздрава и системы здравоохранения к пандемии гриппа, которая приведет к заболеванию 25% населения страны. В частности, запасы лекарств имеются только на 16% населения, а не на 25%, как прописано в программе действий на случай эпидемии.

В офисе госконтролера отмечают наличие общего плана действий министерства здравоохранения и других структур в случае эпидемии, однако считают упущением отсутствие прописанной программы действий в случае вспышки нескольких конкретных заболеваний, таких как эндемичные для Израиля лейшманиоз и лептоспироз, болезней типа кори и ветрянки, пандемии гриппа, или выявления таких болезней как лихорадка Эбола, сибирская язва или бубонная чума.

Важным недостатком, выявившимся в ходе вспышки кори в 2018-2019 года, стала скорость проведения эпидемиологического расследования. В 43% проверенных случаев расследование начиналось более чем через 48 часов после выявления заболевшего. Отмечается также, что в 49% случаев заболевшими были дети, родители которых выступают против вакцинации (так называемые антипрививочники).

Среди других выявленных проблем – отсутствие координации между министерствами здравоохранения, экологии, сельского хозяйства и обороны, недостаточный уровень компьютеризации процессов, включая уведомления о заболевании.

Подготовка конкретного плана действий министерства здравоохранения и больничных касс в случае пандемии гриппа (в дополнение к имеющемуся общему плану действий в случае эпидемии от 2008 года) является одной из основных рекомендаций составителей отчета.

Готовности страны к пандемии гриппа нового типа (в отчете упоминаются "испанка" 1918 года и "свиной грипп" 2009 года) посвящена отдельная глава отчета.

По закону, ответственность за управление народным хозяйством в случае пандемии переходит к министерству обороны, которое должно действовать с учетом плана министерства здравоохранения.

Согласно отчету, в начале 2019 года министерство здравоохранения подготовило и передало министерству обороны на утверждение обновленный план действий, однако к ноябрю 2019 года план все еще в минобороны рассмотрен не был.

План минздрава был основан на сценарии американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по которому вспышка гриппа приведет к заболеванию четверти населения страны в течение восьми недель, при условии, что пик заболеваемости (40% случаев) придется на 4-ю и 5-ю недели.

Проверка показала, что ни минздрав, ни больничные кассы не готовы к такому развитию событий в полном объеме. В январе 2020 года в минздраве сообщили, что продолжают работу над увеличением запаса антивирусных препаратов, но из-за ограниченного бюджета работа ведется медленно.

В министерстве здравоохранения в 2018-2019 годах активно обсуждался вопрос закупки вакцин по ходу пандемии (предварительная закупка в таком случае невозможна, поскольку неизвестен штамм вируса, который спровоцирует пандемию). Рассматривались опции строительства мощностей по производству вакцины в Израиле, предварительное резервирование производственных мощностей за границей или закупка по факту производства за границей. По состоянию на конец 2019 года решение так и не было принято из-за неопределенности с бюджетом. Велись переговоры с министерством финансов.

По состоянию на конец 2019 года больничные кассы отчитались, что их компьютерные системы позволяют провести приоритизацию населения в группе риска при распределении лекарств и вакцинации. Вместе с тем, количественная оценка населения в группах риска представлена не была.

Составители отчета подчеркивают недостаточную постановку целей по вакцинации от сезонного гриппа и воспалений легких в рутинной ситуации, несмотря на то, что в циркулярах минздрава говорится, что такая вакцинация может облегчить ситуацию при пандемии и даже облегчить проявления пандемичного гриппа. В период с 2015 по 2018 год доля вакцинированного населения старше 60 лет, являющегося одной из крупнейших групп в зоне риска, постоянно снижалась.

Сценарии минздрава требуют готовности больничных касс принимать до 12 тысяч удаленных (по телефону, через интернет) обращений в сутки в связи с пандемическим заболеванием. Проверка показала, что системы больничных касс не готовы к такому количеству удаленных обращений. В минздраве объяснили это ограниченным количеством имеющихся в наличии врачей и медсестер, которое не только не может быть увеличено в ходе пандемии, но и, с большой долей вероятности, сократится.

Согласно сценарию, пандемия приведет к госпитализации 150 тысяч человек, из которых 25.000 человек будут госпитализированы в отделениях интенсивной терапии, а 12,5 тысячам человек потребуется подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проверка показала, что у министерства здравоохранения нет готового решения для изыскания достаточного количества койкомест, медицинского персонала и оборудования в случае пандемии по такому сценарию. Кроме того, в общем плане действий минздрава не прописано создание дополнительных изолированных палат.

На момент написания отчета минздрав сообщил, что общий план действий находится в процессе редактирования, и что в нем есть решения вопросов госпитализации.

На межминистерском уровне министерство обороны подготовило в 2018 году общий план подготовки народного хозяйства к сценарию пандемии. В конце 2018 года были проведены учения с участием руководства различных структур, выявившие недочеты в распределении полномочий и зон ответственности.

Комментарии министерства здравоохранения на отчет госконтролера:



В министерстве здравоохранения выражают надежду, что отчет был составлен офисом государственного контролера с целью найти слабые места и помочь Израилю преодолеть кризис, связанный с эпидемией коронавируса, а не ради пустой критики. В минздраве отмечают, что с подобной эпидемией мировым системам здравоохранения еще не приходилось сталкиваться. Вместе с тем, в Израиле подготовка к распространению вируса началась в середине января, когда началась закупка защитного снаряжения, масок, тест-наборов, а больницы стали готовиться для приема больных.

В минздраве заявляют, что Израиль был одной из первых стран, осознавших всю серьезность ситуации, и были предприняты решительные шаги по закрытию границ. Эти меры затем были переняты практически всеми странами.

Комментарии главы правительства:

Биньямин Нетаниягу прокомментировал отчет государственного контролера в своем Facebook следующим образом: "Ни одно государство в мире не было готово к эпидемии коронавируса, подобной мы не видели за прошедшее столетие. Ни одно государство в мире не могло предусмотреть или подготовиться к распространению вируса. И действительно, ни одна система здравоохранения в мире, даже самая лучшая, не подготовилась к вспышке эпидемии. Единственный способ справиться с коронавирусом - принять быстрые и решительные меры, чтоб остановить распространение эпидемии, как это сделали мы. Благодаря принятым нами решениям, опередившим все страны мира, ситуация в Израиле лучше, чем во многих других развитых странах. Еще до распространения коронавируса в Израиле я провел множество продолжительных совещаний, на которых среди прочего было отдано распоряжение создать лабораторию по производству вакцины, которая поможет в борьбе с эпидемией. Кроме этого, мы расширяем штат медперсонала, закупаем тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и повышаем уровень готовности больниц. Параллельно с приобретением оборудования и материалов, в ближайшие две недели в больницах примерно 1000 коек будут переведены под интенсивную терапию и реанимацию, что поставит Израиль в лидеры по этим показателям относительно стран мира. Также, система здравоохранения пополнится ставками 200 врачей, 605 медсестер и примерно 300 вспомогательными сотрудниками, примерно 6000 студентов окажут помощь и добавятся сотни ставок для врачей-стажеров. Израильская система здравоохранения в рейтинге Блумберга входит в десятку лучших в мире. За последнее десятилетие бюджет на здравоохранение практически удвоился, бюджет корзины лекарств вырос в два раза. Вместе с тем, всегда есть что улучшить, поэтому я намерен незамедлительно изучить детали отчета госконтролера".

Реакция НДИ на отчет госконтролера:

Возможно, если бы министерство здравоохранения возглавлял бы профессионал, а не политик, который в первую очередь подотчетен своему раввину, все было бы иначе. Ситуацию комментирует профессор Леонид Эйдельман, действующий президент Всемирной медицинской ассоциации и кандидат НДИ на пост министра здравоохранения: "Отчет госконтролера изрядно смягчен, но и в нем отмечается, что министерство здравоохранения и больничные кассы оказались неготовыми к чрезвычайной ситуации и к эпидемии в частности. Готовность минздрава недостаточна: не были заказаны заранее защитные средства, не хватает аппаратов вентиляции легких, медперсонал не был как следует обучен, количество больничных коек, как и число врачей, постоянно сокращалось, а число медсестер было стабильно низким".







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