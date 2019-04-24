Минздрав впервые опубликовал статистику ожидания врачей-специалистов

Министерство здравоохранения Израиля впервые опубликовало данные о времени ожидания очереди к врачам-специалистам по населенным пунктам.

На первом этапе опубликована статистика по пяти наиболее востребованным специальностям – ортопед, гинеколог, оториноларинголог, офтальмолог и дерматолог (на пять этих специальностей приходятся 70% всех обращений к врачам-специалистам).

Данные представлены по 52 регионам страны и учитывают время ожидания очереди как к конкретному специалисту, так и к любому представителю соответствующей специализации в регионе.

В дальнейшем планируется публикация данных по редким специализациям и анализ данных по больничным кассам.

Ортопедия

Среднее по стране время ожидания очереди к определенному ортопеду – 17 дней, медианное – 11 дней. Если же назначать очередь к любому ортопеду, то среднее время ожидания сокращается до 8,5 дней, а медианное – до 7 дней.

Медианные показатели по округам (очередь к конкретному ортопеду): Северный округ – 5 дней, Хайфский округ – 8 дней, Иудея и Самария – 10 дней, Иерусалимский округ – 11 дней, Тель-Авивский округ и Центральный округ – по 12 дней, Южный округ – 22 дня.

Хуже всего ситуация с ортопедами обстоит в Беэр-Шеве и Кирьят-Гате, Нетивоте, Ашкелоне и Ашдоде. Также проблематично дождаться очереди к ортопеду в Ришон ле-Ционе.

Гинекология

Среднее по стране время ожидания очереди к определенному гинекологу – 18,5 дней, медианное – 8 дней. Если же назначать очередь к любому гинекологу, то среднее время ожидания сокращается до 4,9 дней, а медианное – до 4 дней.

Медианные показатели по округам (очередь к конкретному гинекологу): Северный округ и Тель-Авивский округ – 6 дней, Центральный округ – 8 дней, Иудея и Самария и Иерусалимский округ – 9 дней, Хайфский округ – 10 дней, Южный округ – 12 дней.

Дольше всего ждать очереди к гинекологу в Северном Негеве, в районе Беэр-Шевы (включая Кирьят-Гат и Арад), в Нетивоте, Ашкелоне, Кирьят-Малахи, Нетании, Хадере, Зихрон-Яакове, Йокнеаме, на востоке Нижней Галилеи, в районе Хацора и в северной части Голанских высот.

Оториноларингология

Среднее по стране время ожидания очереди к определенному ЛОРу – 12,5 дней, медианное – 7 дней. Если же назначать очередь к любому ЛОРу, то среднее время ожидания сокращается до 5,9 дней, а медианное – до 5 дней.

Медианные показатели по округам (очередь к конкретному ЛОРу): Северный округ – 5 дней, Хайфский округ и Центральный округ – 6 дней, Тель-Авивский округ – по 8 дней, Иерусалимский округ – 9 дней, Иудея и Самария и Южный округ – 10 дней.

Проблемными регионами для данной специализации являются Северный Негев, район Шфелат Йегуда (Бейт-Шемеш), Тель-Авив, Петах-Тиква, район Ар-Александер, Изреэльская долина (Афула) и север Голанских высот.

Офтальмология

Среднее по стране время ожидания очереди к определенному офтальмологу – 15 дней, медианное – 6 дней. Если же назначать очередь к любому офтальмологу, то среднее время ожидания сокращается до 6 дней, а медианное – до 4 дней.

Медианные показатели по округам (очередь к конкретному офтальмологу): Тель-Авивский округ – 4 дня, Северный округ и Хайфский округ – 6 дней, Центральный округ и Иудея и Самария – 7 дней, Иерусалимский округ – 8 дней, Южный округ – 13 дней.

Дольше всего офтальмолога ждать приходится в районе Аравы, в районе Беэр-Шевы, в Ашкелоне, в Шфелат-Йегуда (Бейт-Шемеш), в восточной части округа а-Шарон (Тайбе, Туль-Карем), в Зихрон-Яакове и Йокнеаме.

Дерматология

Среднее по стране время ожидания очереди к определенному дерматологу – 19,5 дней, медианное – 13 дней. Если же назначать очередь к любому дерматологу, то среднее время ожидания сокращается до 9,5 дней, а медианное – до 8 дней.

Медианные показатели по округам (очередь к конкретному дерматологу): Южный округ – 10 дней, Центральный округ – 11 дней, Северный и Иерусалимский округа – 12 дней, Иудея и Самария – 13 дней, Хайфский округ – 15 дней, Тель-Авивский округ – 18 дней.

Дольше всего дерматолога ждать приходится в районе Аравы, в районе Беэр-Шевы, в Ашкелоне, в Шфелат-Йегуда (Бейт-Шемеш), в восточной части округа а-Шарон (Тайбе, Туль-Карем), в Зихрон-Яакове и Йокнеаме.

Самым проблематичным регионом в данном случае является срединная часть Голанских высот.

С более подробными данными по населенным пунктам можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения.





