Новые данные минздрава Израиля: 1656 заразившихся коронавирусом, более 400 за сутки

Утром во вторник, 24 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 1656 заболевших COVID-19 (418 новых за сутки). Один заболевший умер (смерть еще одного человека от коронавируса пока не подтверждена). 31 в тяжелом состоянии, 47 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 49 выздоровевших после коронавируса выписаны из больниц. Большинство заболевших госпитализированы. 652 болеют в домашних условиях, 161 – в специально оборудованных помещениях гостиниц. Более 71000 израильтян в настоящее время находятся на карантине (всего через карантин прошли более 135,5 тысяч израильтян).

Следует учитывать, что значительный рост числа выявленных больных идет на фоне увеличения числа тестов на коронавирус, проводящихся в стране. За последние сутки сделаны 3473 такие проверки.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

23 марта в течение семи часов проходили консультации в офисе главы правительства. По окончании совещания Биньямин Нетаниягу поручил ужесточить контроль над соблюдением ограничений передвижения, а также подготовить проект решения об ужесточении ограничений на передвижение, за исключением поездок на работу, за продуктами питания, лекарствами и товарами первой необходимости и поездок в исключительных случаях.

Инструкции, касающиеся трудовой деятельности, остаются прежними. В случае внесения в них изменений работодателям и работникам будет дано время на подготовку.

Решение, цель которого предотвращение распространения коронавируса посредством ограничения контактов, будет действовать в течение 7 дней с момента его утверждения правительством в ходе телефонного голосования.

24 марта экономическая группа представит стратегический план по управлению рынком, а также пакет помощи бизнесам, самозанятым и наемным работникам.

Премьер-министр поручил создать команду специалистов для расширения скрининга на коронавирус, а также команду для проведения тотального скрининга населения.

Действующие правила общего карантина

22 марта правительство Израиля утвердило новые, более жесткие правила карантина, предложенные министерством здравоохранения и включающие в себя новые ограничения. Они будут действовать в течение семи дней, если правительство не примет новых решений.

Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается, чтобы:

1. Добираться на место работы и возвращаться с работы.

2. Выходить за продуктами и лекарствами, а также для получения необходимых услуг.

3. Выходить для получения медицинских услуг.

4. Выходить для донорской сдачи крови.

5. Выходить для участия в митинге.

6. В суд.

7. В Кнессет.

8. Для получения услуг социальных работников.

9. Выходить для занятия спортом, группой не более двух человек (ранее было разрешено заниматься спортом в группе не более пяти человек).

10. Разрешается ненадолго выйти на улицу вместе с другими членами семьи, если не отходить далеко от места проживания.

11. Разрешается покидать дом для участия в религиозном обряде, включая молитву, свадьбу, похороны, если при этом соблюдаются другие инструкции минздрава.

12. Разрешается выход из дома для оказания помощи пожилому человеку или другому лицу, которое по состоянию здоровья не может себя обслуживать самостоятельно.

13. Разрешается выходить по другим неотложным делам, которые не нашли отражения в данном перечне.

Выходящие из дома должны соблюдать дистанцию в 2 метра от других людей (члены одной семьи, вышедшие из дома вместе, могут идти вместе). В частном автомобиле могут находиться не более двух человек (за исключением членов одной семьи, проживающих вместе, и за исключением случаев, когда этого требует работа).

Запрещена работа городских рынков.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало 23 марта, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 в ПА и Газе – 59 (57 и 2, соответственно). 17 заболевших выздоровели. Новых данных на утро 24 марта нет.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, так как в сутки проводятся не более нескольких сотен тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 24 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 16590 человек (1914 за одни последние сутки), около 382 тысяч заболели, около 263 тысяч инфицированы в настоящее время, около 102 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 6000 умерших, за сутки умерли около 600 человек). Далее следуют материковая часть территории КНР (около 3280 умерших), Испания (более 2300 умерших), Иран (более 1800 умерших), Франция (860) и США (610). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Аргентине, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Гайане, Гватемале, Гонконге, Греции, Дании, Доминиканской республике, Египте, Израиле, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Канаде, Катаре, Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Ливане, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Панаме, Перу, Польше, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Сингапуре, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Турции, Тунисе, Украине, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.





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