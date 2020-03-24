Новые данные минздрава: трое умерших, 1930 заразившихся коронавирусом

Во вторник, 24 марта, около 22:00 министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 1930 заболевших COVID-19 (283 человека в течение дня). Трое заболевших умерли, двое - за последние сутки.

34 человека в тяжелом состоянии, 47 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 53 человека выздоровели и после двух отрицательных тестов на коронавирус были выписаны из больниц.

Большинство заболевших госпитализированы. 652 болеют в домашних условиях, 161 – в специально оборудованных помещениях гостиниц. Более 71000 израильтян в настоящее время находятся на карантине (всего через карантин прошли более 135,5 тысяч израильтян).

Следует учитывать, что значительный рост числа выявленных больных идет на фоне увеличения числа тестов на коронавирус.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Вечером 24 марта состоялась телефонная конференция, на которой члены правительства обсуждали введение новых мер по сдерживанию распространения коронавируса. Согласно утечкам в СМИ, правительство обсуждает возможность отмены общественного транспорта, а также ввести новые ограничения на передвижение граждан: радиус прогулки будет ограничен 100 метрами от дома. Можно будет выходить только за продуктами и лекарствами.