Профсоюз врачей разрешил врачам выступать против прививок

Комитет по этике израильского профсоюза врачей постановил, что врачи имеют право озвучивать позицию, отличную от мнения большинства, и выступать против прививок.

Вместе с тем, комитет рекомендует, чтобы в таком случае врач сначала высказал свое мнение в профессиональном сообществе, обосновав его исследованиями и научными статьями, а также отмечал наличие главенствующего подхода, против которого он выступает.

Заседание комитета проводилось по требованию организации "Мидаат", пожаловавшейся на педиатра Амира Анисфельда, который в одной из утренних передач 13-го канала ИТВ представил информацию, согласно которой в США в результате вакцинации от кори якобы пострадали десятки детей.

По итогам заседания был подготовлен документ под заголовком "Врач, идущий против течения", содержащий обоснования необходимости защищать право врачей на свободу мысли, а также требования, которые следует предъявлять к врачу, позиция которого отлична от общепринятой в медицинском сообществе.





