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Здоровье

Профсоюз врачей разрешил врачам выступать против прививок

время публикации: 07:28 | последнее обновление: 07:54 блог версия для печати фото
Профсоюз врачей разрешил врачам выступать против прививок
Профсоюз врачей разрешил врачам выступать против прививок

Комитет по этике израильского профсоюза врачей постановил, что врачи имеют право озвучивать позицию, отличную от мнения большинства, и выступать против прививок.

Вместе с тем, комитет рекомендует, чтобы в таком случае врач сначала высказал свое мнение в профессиональном сообществе, обосновав его исследованиями и научными статьями, а также отмечал наличие главенствующего подхода, против которого он выступает.

Заседание комитета проводилось по требованию организации "Мидаат", пожаловавшейся на педиатра Амира Анисфельда, который в одной из утренних передач 13-го канала ИТВ представил информацию, согласно которой в США в результате вакцинации от кори якобы пострадали десятки детей.

По итогам заседания был подготовлен документ под заголовком "Врач, идущий против течения", содержащий обоснования необходимости защищать право врачей на свободу мысли, а также требования, которые следует предъявлять к врачу, позиция которого отлична от общепринятой в медицинском сообществе.



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