25 августа 2017 г.
последняя новость: 07:46
Малахов исповедался и причастился
7 ингредиентов секретного соуса
О венчании Рудковской и Плющенко
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:26 Минздрав потребовал отменить контракт с врачом, получающим 350 тысяч шекелей в месяц
14:48 Суд обязал привить ребенка, несмотря на позицию матери
13:55 Пробиотики помогут избавиться от аллергии на арахис
10:19 В Израиле возросло потребление "Риталина"
08:07 "Серийный" донор спермы в Нидерландах оказался отцом свыше 100 детей
21:14 Минздрав: зарегистрирован рост заболеваемости сальмонеллезом по всему Израилю
18:05 Врачи извлекли из пищевода ребенка проглоченную голову куклы
12:51 Государство переведет больнице "Ланиадо" 360 миллионов шекелей
12:26 Лечение пяточной шпоры и болезней суставов по технологии УВТ
21:16 Пентагон финансирует испытания израильского препарата от лучевой болезни
Здоровье

Минздрав потребовал отменить контракт с врачом, получающим 350 тысяч шекелей в месяц

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Минздрав потребовал отменить контракт с врачом, получающим 350 тысяч шекелей в месяц

Министерство здравоохранения потребовало от больничной кассы "Клалит" отменить контракт о найме с терапевтом Субхи Шахином из Сахнина, получающим 350 тысяч шекелей в месяц брутто.

Столь высокую зарплату Шахин получил за переход из больничной кассы "Меухедет", повлекший за собой переход в "Клалит" 2.000 пациентов Шахина.

Кроме исключительно высокой зарплаты самому Шахину, в контракте была прописана зарплата его жене, работающей медсестрой в поликлинике, а также гарантия трудоустройства сына, на текущий момент изучающего медицину в университете.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 27 июля 2017 г.
Антимонопольное управление проверит договор больничных касс об отказе от переманивания врачей
// NEWSru.co.il // Здоровье // 16 июня 2017 г.
Клиенты трех больничных касс смогут сами выбирать себе больницу
// NEWSru.co.il // Здоровье // 25 апреля 2017 г.
Ведущим специалистам заплатят 0,5 млн шекелей после 6 лет работы на периферии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 25 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017