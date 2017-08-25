Минздрав потребовал отменить контракт с врачом, получающим 350 тысяч шекелей в месяц

Министерство здравоохранения потребовало от больничной кассы "Клалит" отменить контракт о найме с терапевтом Субхи Шахином из Сахнина, получающим 350 тысяч шекелей в месяц брутто.

Столь высокую зарплату Шахин получил за переход из больничной кассы "Меухедет", повлекший за собой переход в "Клалит" 2.000 пациентов Шахина.

Кроме исключительно высокой зарплаты самому Шахину, в контракте была прописана зарплата его жене, работающей медсестрой в поликлинике, а также гарантия трудоустройства сына, на текущий момент изучающего медицину в университете.





