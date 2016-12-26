Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс

Исследователи из Университета Юты обнаружили, что молитва активизирует те же участки мозга, что и любовь, азартные игры и наркотики. Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Neuroscience.

В исследовании приняли участие 19 молодых людей из общины мормонов. Специалисты с помощью магнитно-резонансной томографии наблюдали за происходящими в их мозгу процессами, когда они читали отрывки из Книги Мормона и цитаты духовных лидеров, молились или думали о боге.

Сканирование показало, что при сильных религиозных переживаниях у добровольцев активировалось несколько участков мозга. Одна область была связана с выполнением заданий, требующих оценки, суждений. Другая - за концентрацию внимания.

Но кроме всего, у всех добровольцев активировался участок мозга, известный как прилежащее ядро. Этот участок отвечает преимущественно за системы вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии, страха и эффекта пацебо. В этот момент у добровольцев учащалось сердцебиение, а дыхание становилось более глубоким. При этом почти все участники эксперимента говорили, что испытывали умиротворение и даже физическое ощущение теплоты.