Минздрав намерен ужесточить борьбу с курением

На заседание парламентской комиссии по борьбе с наркотиками и курениями прозвучала острая критика в адрес минздрава и правительства за отсутствие четкой программы по борьбе с курением.

Председатель комиссии Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) привела данные, согласно которым около 8.000 израильтян ежегодно умирают от болезней, связанных с курением. Она также сообщила, что ежегодно налоги от продажи табачных изделий приносят государственной казне около 6 миллиардов шекелей. Табачные компании тратят на рекламу около 60 миллионов шекелей. И только 6 миллионов шекелей выделены минздравом для помощи тем, кто намерен избавиться от вредной привычки.

Депутат от партии "Еш Атид" Хаим Йелин сравнил жертв курения с жертвами боевых действий. "Если бы в результате войны или терактов ежегодно гибло 8.000 израильтян, правительство нашло бы эффективное решение проблемы", - заявил он.

Заместитель гендиректора министерства здравоохранения Итамар Грото сообщил, что его ведомство разрабатывает программу, в рамках которой будет ужесточена борьба с курением и будет оказываться помощь тем, кто намерен бросить курить. По его словам, будет расширен список общественных мест, в которых курение запрещено, возможно, будет увеличено расстояние, на которое нельзя приближаться с сигаретой к детским садам, игровым площадкам, больницам и поликлиникам. Рассматривается возможности запрета на зоны для курильщиков в ресторанах и барах. Кроме того, планируется увеличить налоги на продажу электронных сигарет и расходных материалов к ним, а также на фасованный табак.

Итамар Грото также сообщил, что в минздраве обсуждается создание всеизраильского центра по оказанию помощи тем, кто намерен бросить курить, который бы работал круглосуточно.