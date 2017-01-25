Исследование: каждая десятая женщина во время секса испытывает боль

Проведенный в Великобритании опрос среди семи тысяч женщин в возрасте от 16 до 74 лет, ведущих активную половую жизнь, показал, что почти каждая десятая женщина страдает диспареунией - резкими болезненными ощущениями в процессе полового акта, сообщает BBC.

Чаще всего болезненные ощущения испытывают женщины в возрасте 50-60 лет. За ними следуют женщины в возрасте 16-24 лет.

Авторы исследования указывают на то, что болезненные ощущения во время секса могут быть связаны как с физическими, так и с эмоциональными проблемами, большинство из которых могут решены с помощью обращения к специалистам.