В Тель-Авиве на Новый год по восточному календарю пройдут бесплатные презентации китайского чая

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикации о полезных свойствах и особенностях китайского чая. Наша собеседница – Юлия Павловская, одна из ведущих израильских экспертов по китайскому чаю, работающая в компании Time For Tea.

27-28 января эта компания устраивает бесплатные презентации в Тель-Авиве, в Table Talk House.

Юлия, мы много раз с вами говорили о полезных свойствах различных сортов чая. Но есть чай, чай Пуэр, о котором хотелось бы поговорить отдельно. Говорят, что в Китае его издревле использовали как средство, способное оздоровить организм, считали напитком долголетия, лекарством от множества болезней, средством снижения веса. Этому чаю и сегодня приписывают множество чудодейственных свойств. Способность снижать уровень холестерина, понижать содержание сахара в крови, омолаживать организм... Это сказки, рекламный трюк или правда?

Тут всего понемногу. Пуэр – это не какой-то конкретный чай, а очень большая группа чаев, производимых в провинции Юньнань, на юге Китая.

Разве Пуэр – это не определённый сорт чая?

Давайте проведём аналогию на более знакомых продуктах. Скажем, на коньяке. Под этим названием есть очень большая группа напитков, производимая разными фирмами. Кроме того, коньяк, одной и той же фирмы делится на уровни VS, VSOP, XO и т.д. С Пуэром еще сложнее.

И аналогия с коньяком не только в этом. Коньяк получил своё название благодаря городу, в окрестностях которого его начали делать, так и чай Пуэр назвали по имени города в провинции Юньнань.

Кстати, технология изготовления чая Пуэр была открыта благодаря случаю. В древние времена изготавливаемые чаи прессовали по форме кирпичиков. Так было удобнее чай хранить и транспортировать. Все чаи тогда были зелёные. Чай собирали, сушили практически сразу и прессовали. В таком виде чай оправляли по всему Китаю. Однажды оправляемый из провинции Юньнань в Пекин императору чай не просушили полностью, перед тем как спрессовать. Дорога в Пекин в те времена занимала несколько месяцев. Поскольку чай оставался влажным, в нем заново начался процесс ферментации. В результате, когда караван пришёл в Пекин, это уже был совершенно другой чай. Поначалу производители решили, что чай, предназначенный для императора, испорчен. Но, попробовав его, они поняли, что получили новый прекрасный вкус. Императору чай тоже понравился. Потом технологию отработали, и так в префектуре Пуэр провинции Юньнань начали производить совершенно новый чай – Пуэр.

Вы сказали что Пуэр это большая группа разных чаев. В чем их отличие?

Вкус и качество чая Пуэр, как и других чаев, прежде всего, зависит от качества сырья, из которого его изготавливают. Сегодня Пэр Ча делают из листьев кустарников, листьев деревьев. Но самое ценное сырье для производства чая Пуэр – это листья древних деревьев. В провинции Юньнань до сих пор сохранились чайные деревья, которым более тысячи лет. Вот именно из листьев этих деревьев получается самый удивительный по вкусу и своим свойствам чай. Еще на качество и вкус чая Пуэр влияет выдержка. Считается, что с возрастом чай становится не только вкуснее, но и полезнее. Поэтому с каждым годом выдержки растёт и цена чая.

Но я хочу подчеркнуть, что в первую очередь важно само сырье, а не возраст. Если вы возьмёте плохие листья, мусор, спрессуете его и будете выдерживать 20 лет, то на выходе вы получите состаренный мусор.

Кстати, из-за большой популярности Пуэ Ча, плохой чай и подделки в больших количествах сегодня присутствуют на рынке.

Пуэр относится к группе постферментированных черных чаев?

Не совсем так. Изначально все Пуэр Ча были зелёными. Чаи ставили на длительное хранение, при определённой температуре и влажности. Процесс ферментации в них шел медленно, годами. Чтобы такой чай стал полностью ферментированным, нужно было, чтобы прошёл не один десяток лет. Мне приходилось пить в Китае Пуэр Ча, возраст которого превышал 40 лет.

Издревле черные чаи делались в провинциях Хунань, Гуанси, Сечуань. Чёрный чай провинции Гуанси – Лю Бао – является самым старых в мире черных чаев. Его история насчитывает несколько тысяч лет. Именно эти чаи поставлялись в Тибет. Их меняли у китайцев на лошадей монголы. И именно эти чаи в те времена использовали, как средство улучшения пищеварения.

Пуэр Ча долго оставался "зеленым". Степень ферментации Пуэр Ча зависела только от их возраста. В начале 70-х годов начали проводить эксперименты с целью ускорить процесс ферментации Пуэр. Так появилась новая технология производства, а благодаря ей и новый сорт чая постферментированые "черные" Пуэр Ча. Вне Китая больше известны именно эти чаи. Но когда вам говорят, что Пуэр использовался в древние времена, как лекарственный напиток, то говорят как раз именно о зеленных Пуэр Ча. Черные Пуэр Ча появились сравнительно недавно и никак не могли употребляться во времена императоров.

Сегодня Пуэр делятся на две группы Шен Пуэр – зеленые и Шу Пуэр – черные. Дальше уже идёт различие в своей группе, по качеству сырья, возрасту и т.д.

Чем отличаются Шу и Шен, кроме цвета?

Прежде всего, своим вкусом. Вкус Шен – как набор сухофруктов, терпкость наряду со сладостью. Шу – это высокая терпкость, насыщенность, мощь.

Шен – очень тонизирующий чай. Шу считается более успокаивающим, умиротворяющим. Он считается ночным чаем. Хотя нужно понимать, что воздействие может быть индивидуальным, поэтому нужно прислушиваться к своим ощущениям.

Что вы можете сказать об их целебных свойствах?

У меня нет медицинского образования. Поэтому могу перечислить только известные факты. В древние времена Пуэр Ча (сейчас мы говорим о Шен Пуэр) действительно приписывали чудодейственные свойства. Именно потому, что это были листья деревьев, а не кустарников, как все остальные чаи, Пуэр обладал большей силой, по отношению к другим чаям. Считалось что он хорошо очищает кровь. Богатые люди употребляли его не только как вкусный напиток. Считалось, что длительное употребление Пуэр Ча омолаживает организм, улучшает кожу и т.д. В наше время проводилось много различных научных исследований о воздействии чая на организм человека. Все они опубликованы. Их можно найти в интернете. Примерно, около десяти лет тому назад, были опубликованы результаты длительного исследования японских учёных, которое подтверждало способность чая Пуэр понижать уровень холестерина в крови и способствовать снижению массы тела за счет "сжигания" жиров. Потом это подтвердили исследования американских и тайваньских учёных. Именно доказательства того факта, что регулярное употребление Пуэр Ча позволяет похудеть, сделали этот чай очень популярным. Например, Виктория Бекхэм и другие знаменитости употребляли Пуэр Ча, чтобы поддерживать форму и сбросить лишний вес.

При этом важно отметить, что все исследования проводились на чаях достаточно высокого качества.

Какой Пуэр вы посоветуете нашим читателям?

Существует очень много различных Пуэр Ча, отличающихся своим вкусом, ароматом и пр. Пробуйте и выбирайте.

Мы, например, часто проводим презентации, где любой желающий может попробовать различные чаи и выбрать то, что ему больше понравилось.

Это платное мероприятие?

Абсолютно бесплатное. Ближайшие презентации пройдут 27–28 января в тель-авивском Table Talk House.

Приглашаем всех желающих. Будет и Пуэр Ча.

Кстати, дата выбрана не случайно. 27 января наступает Праздник Весны – Новый Год по восточному календарю.

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Публикуется в рамках информационного партнерства