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Здоровье

В Израиле от ожирения умирают ежегодно около 10 тысяч человек

время публикации: 14:56 | последнее обновление: 15:05 блог версия для печати фото
30% детей от 7 класса и старше страдают ожирением

Согласно отчету израильского министерства здравоохранения, в Израиле ежегодно умирают от ожирения и неправильного питания около 10 тысяч человек, что составляет 23% от общего числа смертей в стране.

Кроме того, Израиль находится на одном из ведущих мест в мире по употреблению сахара. Согласно отчету, 41% девочек-подростков и 45% мальчиков ежедневно употребляют сладкие напитки.

Также в отчете отмечается, что свыше 50% населения страдают излишним весом, а 10% - диабетом. 30% детей от 7 класса и старше также страдают ожирением.

Напомним, ранее в этом месяце был опубликован рейтинг "подвижности" - ученые из Стэнфордского университета (США) собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира. Израиль в этом рейтинге на 25-м месте, со средним показателем 5033 шагов в день – немного уступает Турции, но активней любой из арабских стран.



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