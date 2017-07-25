25 июля 2017 г.
последняя новость: 11:26
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:15 Японка умерла от передающейся клещами болезни, которой она заразилась от кошки
13:26 Всемирный день борьбы с гепатитом в Кнессете
11:51 Минздрав закрыл склад, поставлявший продукты питания для детских садов
15:45 Body Tite: Все, что должны знать мужчины
13:42 У пожилой британки достали из глаза 27 контактных линз
11:21 Исследователи помогли забеременеть женщинам, считавшимся бесплодными
12:37 В "Адасе" донор органов заразил реципиентов опасным микробом
15:50 Диетологи назвали 10 факторов, которые мешают сбросить вес людям, соблюдающим диету
13:14 Минздрав одобрил новый препарат для профилактики ВИЧ
07:35 Рейтинг "подвижности" стран мира: Израиль уступает Украине и России, но обходит США
Здоровье

Японка умерла от передающейся клещами болезни, которой она заразилась от кошки

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
Японка умерла от передающейся клещами болезни, которой она заразилась от кошки

В Японии женщина умерла от передающейся клещами болезни, которой она заразилась от кошки, сообщает во вторник, 25 июля, BBC. Отмечается, что это первый случай передачи такого заболевания от млекопитающего к человеку.

50-летнюю японку укусила бездомная кошка. Десять дней спустя женщина умерла от острой лихорадки с синдромом тромбоцитопении (SFTS). Это заболевание характеризуется лихорадкой, тромбоцитопенией, лейкоцитопенией, синдромами поражения желудочно-кишечного тракта и нервной системы, проявлениями геморрагического синдрома.

SFTS вызывается укусом клеща. Поскольку на теле женщины не было обнаружено это насекомое, врачи предположили, что она заразилась от кошки.

Острая лихорадка с синдромом тромбоцитопении - относительно новое инфекционное заболевание, возникающее в Китае, Корее и Японии. Согласно японским СМИ, в стране оно впервые было зафиксировано в 2013 году. В 30% случаев, особенно среди людей старше 50 лет, эта болезнь приводит к летальному исходу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 30 марта 2016 г.
Янтарная эпидемиология: динозавров могли погубить малярийные комары и клещи
// NEWSru.co.il // Досуг // 17 июля 2014 г.
Ученые назвали новый вид водяного клеща в честь Дженнифер Лопес
// NEWSru.co.il // Здоровье // 30 июня 2014 г.
Минздрав рекомендует перед поездкой в Европу привиться от вирусного энцефалита
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 августа 2010 г.
Родители солдат отказываются отпускать их на базу из-за нашествия клещей







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017