Японка умерла от передающейся клещами болезни, которой она заразилась от кошки

В Японии женщина умерла от передающейся клещами болезни, которой она заразилась от кошки, сообщает во вторник, 25 июля, BBC. Отмечается, что это первый случай передачи такого заболевания от млекопитающего к человеку.

50-летнюю японку укусила бездомная кошка. Десять дней спустя женщина умерла от острой лихорадки с синдромом тромбоцитопении (SFTS). Это заболевание характеризуется лихорадкой, тромбоцитопенией, лейкоцитопенией, синдромами поражения желудочно-кишечного тракта и нервной системы, проявлениями геморрагического синдрома.

SFTS вызывается укусом клеща. Поскольку на теле женщины не было обнаружено это насекомое, врачи предположили, что она заразилась от кошки.

Острая лихорадка с синдромом тромбоцитопении - относительно новое инфекционное заболевание, возникающее в Китае, Корее и Японии. Согласно японским СМИ, в стране оно впервые было зафиксировано в 2013 году. В 30% случаев, особенно среди людей старше 50 лет, эта болезнь приводит к летальному исходу.