Медицинская халатность: правила поведения от адвоката Яшара Якоби

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По роду своей деятельности я нередко сталкиваюсь с врачебными ошибками и случаями медицинской халатности. Как правило, они касаются таких областей, как наблюдение во время беременности и родов, стоматология, эстетическая медицина или случаи хирургического вмешательства. Кроме того, существуют и другие поводы для обращения к адвокату, связанные с медициной.

Если вы подозреваете, что во время лечения была допущена врачебная ошибка, в первую очередь необходимо доказать факт медицинской халатности, причинение серьезного ущерба здоровью пациента и причинно-следственную связь между медицинским вмешательством (операция, исследования, помощь при родовспоможении) и повреждениями, нанесенными организму больного.

Эти три составляющие доказываются посредством медицинского заключения в соответствующей сфере, которое определит размер ущерба и причинно-следственную связь между халатностью врача и нанесенным пациенту уроном. Поэтому очень важно, чтобы адвокат, представляющий ваши интересы в суде, обладал знаниями, достаточными для чтения и понимания медицинской документации.

Халатность во время дородового ухода

Наиболее крупными делами в этой сфере являются случаи халатности, допущенной в ходе наблюдения беременности и нанесшей ущерб здоровью новорожденного. В данных случаях компенсация бывает очень высокой, так как составляющие ущерба – потеря заработка, боль и страдания – оцениваются в течение всей жизни новорожденного. Примерами основания для подачи иска в таких случаях являются: отсутствие направления родителей на консультацию по генетике, необходимого в данном случае; не замеченные при проверках с помощью ультразвука отклонения; отсутствие направлений на некоторые анализы (биопсии хориона, амниотической жидкости и т.д).

Халатность во время родов

Речь идет о случаях, когда в связи с действиями врачей, принимавших роды, был причинен серьезный ущерб роженице или новорожденному. Примером подобной халатности является неправильный выбор способа родовспоможения (например, выбраны роды естественным путем вместо необходимого кесарева сечения). Врачи должны учитывать все индивидуальные особенности матери и ребенка, а также грамотно пользоваться данными о состоянии роженицы и плода, поступающими в момент родов, чтобы сделать правильный выбор. Также распространенным случаем является игнорирование признаков кислородного голодания плода, появляющихся на мониторах. Последствия данной халатности могут быть губительны для ребенка и причинить много горя его родителям.

Врачебная халатность в области стоматологии

Одним из самых распространенных случаев медицинской халатности является невнимательность специалистов при оказании стоматологической помощи. К сожалению, ситуация в области стоматологической медицины оставляет желать лучшего. Многие специалисты катастрофически небрежны в своей работе. Для того, чтобы получить компенсацию и подать иск о медицинской халатности в области стоматологии, необходимо обратиться к квалифицированному юристу, специалисту в области медицинской юриспруденции, который сможет грамотно составить иск и направить потенциального истца к квалифицированному эксперту – за получением медицинского заключения. Тот, в свою очередь, опишет причинно-следственную связь между небрежностью и ущербом, а также предоставит грамотную оценку стоимости необходимых процедур, которые должен получить пациент для устранения последствий медицинских ошибок.

Навязывание платных медицинских услуг

Агенты недобросоветсных медицинских центров заманивают людей старшего возраста в клинику, нередко обещая бесплатную диагностику или какую-то недорогую гигиеническую услугу, и на приеме начинают запугивать пациента серьезными диагнозами, требующими длительного дорогостоящего лечения. Более того: в некоторых случаях представители медицинских центров даже приходят домой к своей будущей жертве. К сожалению, пожилой человек не всегда может адекватно оценить ситуацию, стесняется посоветоваться с близкими или родственниками и под эмоциональным воздействием платит или подписывает договор на серьезную сумму. После этого, ему оказываются медицинские услуги, часто очень низкого качества, жалобы пациента игнорируются, а пенсионер остается должен клинике несколько тысяч шекелей.

Как обезопасить себя в этой ситации? Поговорите со своими близкими и попросите сопровождать вас в клинику перед принятием решения о начале дорогостоящего лечения. Никогда не подписывайте никаких обязательств при первой встрече. Попросите копию договора с планом лечения, чтобы внимательно ознакомиться с ней дома, покажите договор своим детям, родственникам или обратитесь за консультацией к адвокату.

Если ваши близкие уже выплатили или оказались должны медицинскому центру внушительные суммы, срочно обращайтесь к адвокату. В моей практике уже накопилось немало примеров, когда "пострадавшие" возвращали, хотя бы частично, потраченные деньги, а медицинские центры платили крупные компенсации за столь некорректное обращение с клиентами.

Помните, что в данном случае оплата за услуги адвоката всегда производится в конце работы и напрямую зависит от полученной клиентом компенсации, поэтому он жизненно заинтересован вернуть все деньги клиента.

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