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NEWSru.co.il :: Здоровье25 марта 2020 г., 08:45

Новые данные минздрава Израиля: более 2000 заразившихся коронавирусом, пятеро умерли

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Новые данные минздрава Израиля: более 2000 заразившихся коронавирусом, пятеро умерли Новые данные минздрава Израиля: более 2000 заразившихся коронавирусом, пятеро умерли

Утром в среду, 25 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 2030 заболевших COVID-19 (374 новых за сутки). Пять заболевших умерли.

37 в тяжелом состоянии, 54 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

58 выздоровели после коронавируса. 842 заболевших госпитализированы. 927 болеют в домашних условиях, 203 – в специально оборудованных помещениях гостиниц. Более 63000 израильтян в настоящее время находятся на карантине (всего через карантин прошли почти 141000 израильтян).

Следует учитывать, что значительный рост числа выявленных больных идет на фоне увеличения числа тестов на коронавирус, проводящихся в стране. За последние сутки сделаны 5067 таких проверок.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Ужесточение карантина в Израиле

В ночь на 25 марта правительство Израиля утвердило усиление карантинных мер в стране с целью борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Совещание, проходившее в министерстве здравоохранения, длилось около шести часов.

В итоге полный карантин пока не будет введен: 1) общественный транспорт не отменен, хотя и будет значительно сокращен, 2) гражданам будет разрешено выходить из дома, хотя радиус прогулки будет ограничен 100 метрами от дома, на более значительные расстояния можно будет выходить только за продуктами и лекарствами, 3) будут продолжать функционировать службы, доставляющие по домам продукты питания и товары первой необходимости, 4) возобновится онлайн-обучение в государственных школах.

Новые правила должны вступить в силу вечером 25 марта.

Отметим, что некоторые чиновники в министерстве здравоохранения настаивали на введении более жестких карантинных мер.

Надзор за соблюдением карантинных мер возложен на полицию и муниципальных инспекторов. В ряде регионов армия будет помогать правоохранительным органам в этой миссии.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило 24 марта, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 в ПА и Газе – 60 (58 и 2, соответственно). 17 заболевших выздоровели.

За последние сутки в автономии выявили всего один случай заболевания: госпитализирована жительница Рамаллы, недавно вернувшаяся из США.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, так как в сутки проводятся не более нескольких сотен тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 25 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 18937 человек (2347 за одни последние сутки), более 423 тысяч заболели, более 295 тысяч инфицированы в настоящее время, более 109 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (6820 умерших, за сутки умерли около 800 человек). Далее следуют материковая часть территории КНР (около 3280 умерших), Испания (почти 3000 умерших), Иран (более 1900 умерших), Франция (1100) и США (около 800). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Андорре, Аргентине, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Великобритании, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кипре, Колумбии, Конго, Коста-Рике, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Тунисе, Турции, Украине, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.



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