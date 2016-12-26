26 декабря 2016 г.
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Здоровье

Ученые: стресс на работе в сочетании со свободой принятия решений продлевают жизнь

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:17 блог версия для печати фото
Ученые: стресс на работе в сочетании со свободой принятия решений продлевают жизнь

Результаты исследований, проведенных учеными Школы бизнеса при Университете Индианы, свидетельствуют о том, что стресс, переживаемый на рабочем месте, имеет позитивные последствия, заставляя сотрудников концентрироваться на проблеме и работать более эффективно.

Однако для такого эффекта необходимо контролировать задачи, которые предстоит выполнить, и участвовать в принятии решений, составлении графиков и установлении сроков сдачи работы, пишет британское издание Mirror.

В рамках этого проекта исследователи анализировали состояние более 10.000 сотрудников в возрасте 60 лет и старше, начиная с 2004 года. Чтобы измерить уровень стресса, им задавали следующие вопросы: насколько тяжело концентрироваться, справляясь с работой? и чувствуют ли они себя перегруженными.

После семи лет наблюдений ученые обнаружили: у сотрудников с высоким уровнем стресса и низким уровнем контроля над происходящим на работе риск смерти был повышен. Главной причиной смерти этих людей является рак, а также заболевания, вызванные расстройством кровообращения. Исследователи полагают, что свою лепту в это вносят переедание и курение, к которому те прибегают в качестве компенсирующего механизма.

Среди тех, к кому на работе предъявлялись самые высокие требования без возможности контролировать ситуацию, смертность была на 15% выше, чем у тех, с кого требовали меньше.

Полная стрессов работа руководителя высшего звена, контролирующего ситуацию и никому не подчиняющегося, имеет свои преимущества в аспекте здоровья – их шансы умереть на рабочем месте были втрое ниже, чем у тех, кто не испытывал стресса. Таким образом исследователи выяснили, что стресс является также стимулятором жизненной энергии.

Руководитель проекта Эрик Гонсалес-Мюле утверждает, что стресс в сочетании со свободой принятия решений, правом постановки собственных целей, определения приоритетов и возможностью контроля продлевает человеческую жизнь и делает труд более эффективным

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