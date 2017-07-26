Body Tite и "обыкновенное чудо" доктора Анн Гуревич

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В центре Тель-Авива, в уютном офисе, располагается клиника эстетической медицины доктора Анн Гуревич. Многие из ее пациентов считают, что она совершает чудеса, потому что сразу трудно поверить в столь быстрые и эффективные результаты метода, который доктор Гуревич успешно практикует уже девять лет.

Главным же результатом ее работы становятся улыбки тысяч мужчин и женщин, которым вновь стало приятно видеть свое тело.

Применяемая д-ром Анн Гуревич методика – радиочастотная липосакция аппаратом Body Tite, успешно сочетающая косметологическую процедуру с эффективностью пластической операции. Она легко позволяет избавиться от лишнего веса, ликвидировав жировые излишки организма. Применима эта методика и на труднодоступных участках тела, а ее уникальность заключается в том, что кожа при этом подтягивается, сохранив свою упругость и гибкость.

Среди основных преимуществ данного метода – высокая эффективность и короткий реабилитационный период по сравнению с другими подобными процедурами.

Доктор Гуревич утверждает, что за одну процедуру можно удалить из организма до пяти – шести литров жировых отложений с минимальным количеством отеков, которые быстро проходят.

Прочь обвислые живот и руки, которые зачастую огорчают пациентов после значительного похудения. И процесс подтягивания кожи не завершается во время операции, а продолжается в течение нескольких месяцев после проведения процедуры – за счет появления нового коллагена в организме, вырабатываемого в результате работы с подкожным слоем. Напомним, что коллаген – это белок, составляющий основу соединительной ткани организма, обеспечивает ее прочность и эластичность.

Эффект от одной процедуры:

• излишний жир устраняется;

• тело выглядит более подтянутым;

• кожа выравнивается и становится более упругой;

• фигура становится моложе и стройнее;

• в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;

• полученный эффект не зависит ни от диет, ни от физических упражнений



Время проведения радиочастотной липосакции и лифтинга Body Tite колеблется от часа до полутора, первые результаты видны сразу после процедуры, а эффект их усиливается в ближайшие месяцы. Теперь можно смело сказать, что за дверью клиники Анн Гуревич ждет пациентов новая жизнь, в которой можно будет гордиться совершенством своего тела и рук.

Для дополнительной информации и назначения консультации с д-ром Анн Гуревич звоните по телефону 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой.

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