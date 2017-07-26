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Здоровье

За последние 40 лет фертильность западных мужчин снизилась вдвое

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:52 блог версия для печати фото
За последние 40 лет фертильность западных мужчин снизилась вдвое

Концентрация сперматозоидов у мужчин Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии за последние десятки лет снизилась на 52%.

При этом общая спермограмма западных мужчин ухудшилась на 59%.

Об этом говорят результаты масштабного исследования израильских ученых, опубликованного в журнале Human Reproduction.

Исследование проводилось с 1973 по 2011 годы, и включало в себя 185 местных и зарубежных исследований по этой теме, в которых приняли участие 43 тысячи мужчин.

Ученые пришли к выводу, что концентрация сперматозоидов у западных мужчин за последние 40 лет ежегодно снижалась на 1,4%.

Доктор Хагай Левин из Еврейского университета, возглавлявший группу исследователей, признался, что результаты исследования поразили ученых. Левин подчеркнул, что причины этого явления пока не определены.



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