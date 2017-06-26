Минздрав: на прилавках аптек мог оказаться поддельный препарат для лечения рака

В понедельник, 26 июня, министерство здравоохранения сообщило о существовании подозрений на то, что на полках частных аптек попала подделка лекарственного препарата IBRANCE.

На сайте минздрава говорится, что расследование было начато после обращения фармацевтической компании Pfizer, являющейся производителем препарата.

IBRANCE - это современный препарат, использующийся для лечения местно-распространенного или метастатического рака молочной железы. Он не входит в субсидированную "корзину лекарств", и в Израиле его можно приобрести только в частных аптеках.

Женщинам, принимающим IBRANCE, минздрав рекомендует убедиться, что они принимают "оригинальный" препарат. На сайте минздрава опубликованы фотографии, помогающие определить, является ли лекарство подделкой. В случае обнаружения подделки следует обратиться в телефонную службу минздрава по номеру *5400, а также к своему лечащему врачу.