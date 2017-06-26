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Здоровье

Минздрав предупреждает: в Израиле может вспыхнуть эпидемия свинки

время публикации: 13:50 | последнее обновление: 13:59 блог версия для печати фото
Эпидемия свинки в Израиле: с 2008 года число заболевших выросло в 375 раз

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что в стране наблюдается значительный рост случаев заболевания эпидемическим паротитом (свинкой).

С января 2017 года свинкой заразился в Израиле 121 человек. При этом за тот же период минувшего года было 18 случаев заражения этой болезнью.

По мнению специалистов из минздрава, причина увеличения новых случаев заболевания паротитом может состоять в ослаблении действия вакцины, а также в развитии новых штаммов вируса.

На сегодняшний день прививку от свинки дети получают в возрасте одного года. Существует мнение, что вакцинацию следует проводить в более раннем возраста.

Паротит чаще всего встречается у детей от 5 до 15 лет и передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период свинки составляет от 11 до 23 дней, больной заразен в последние дни инкубационного периода и в течение всей болезни. Основные симптомы паротита – неприятные ощущения при жевании, на вторые сутки опухают околоушные слюнные железы (с одной или с обеих сторон), слюна практически перестает выделяться.

Болезненные явления уменьшаются, в среднем, на пятый день болезни, и за полторы недели ребенок выздоравливает, если не произошло осложнений. Если воспаление через несколько дней перешло на вторую слюнную железу, болезнь, как правило, затягивается на 2-3 недели.

После перенесенного заболевания паротитом любой степени тяжести развивается стойкая невосприимчивость к повторному заражению - пожизненный иммунитет. У 25% инфицированных паротит протекает бессимптомно и незаметно для больного и его родных.

Осложнения свинки относительно редки. В числе возможных осложнений – воспаление поджелудочной железы, яичек у мальчиков и яичников у девочек, воспаления щитовидной, зобной и грудных желез, воспаление мозговой оболочки (менингит) и воспаление мозговой ткани (энцефалит).

Менингит, в свою очередь, может привести к заиканию, недержанию мочи, эпилепсии, а энцефалит – к параличу, нарушению психики. Встречаются также случаи необратимой глухоты вследствие поражения внутреннего уха, установлены случаи атрофии зрительного нерва, диабета в результате панкреатита (воспаления поджелудочной железы), атрофии яичка вследствие орхита (воспаления яичка).



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Эпидемия свинки в Израиле: с 2008 года число заболевших выросло в 375 раз







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Понедельник, 26 июня 2017 г.
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