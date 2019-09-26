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Здоровье

Израильтянка перепутала васаби с авокадо и оказалась в больнице с "синдромом разбитого сердца"

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:25 блог версия для печати фото
Васаби
Авокадо
Израильтянка перепутала васаби с авокадо и оказалась в больнице с "синдромом разбитого сердца"

В специализированном медицинском издании BMJ Case Reports опубликована статья израильских медиков, посвященная первому случаю кардиомиопатии такоцубо, известной также как "синдром разбитого сердца", из-за употребления в пищу васаби – "японского хрена" или "зеленой горчицы", обычно подаваемого вместе с суши.

60-летняя израильтянка во время застолья на свадьбе перепутала васаби и авокадо, положив в рот большую порцию (примерно столовую ложку) очень острой приправы, после чего ей стало плохо. Женщину, которая жаловалась на давление в области груди и боли в сердце, доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Врачи поставили диагноз – кардиомиопатия такоцубо – и были удивлены, узнав, при каких обстоятельствах внезапно развилась острая сердечная недостаточность. По данным израильских медиков, это первый зарегистрированный случай, когда кардиомиопатия такоцубо была вызвана употреблением в пищу васаби. Обычно этот синдром является следствием внезапного сильного эмоционального или физического стресса.

В большинстве случаев "синдром разбитого сердца" поддается лечению, и обычно пациенты полностью выздоравливают в течение нескольких недель. Однако известны и многочисленные случаи летального исхода при кардиомиопатии такоцубо, особенно среди пожилых людей.

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