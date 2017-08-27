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Здоровье

Ученые советуют танцевать, чтобы избежать Альцгеймера

время публикации: 22:10 | последнее обновление: 22:13 блог версия для печати фото
Ученые советуют танцевать, чтобы избежать Альцгеймера

Ученые из Германии пришли к выводу, что танцы в группе замедляют старение мозга и являются лучшей защитой от деменции.

В эксперименте Центра по изучению нейродегенеративных заболеваний Магдебурге приняли участие две группы людей в возрасте 68 лет. Участники первой группы ежедневно занимались фитнесом, второй - танцевали, - говорится в отчете, опубликованном в Frontiers in Human Neuroscience .

Участники первой группы в течение 90 минутного занятия повторяли однотипные движения: они быстро ходили или крутили педали. Пенсионерам, занимающимся танцами в группе, приходилось каждый раз изучать новые движения и запоминать новую последовательность шагов.

Ученые пришли к выводу, что "линейные танцы" (в Израиле этот вид танца называется "рикудей ам") или сквэр-данс наилучшим образом защищают мозг от разрушения. У участников "танцевальной группы" было отмечено увеличение гиппокампа, той части мозга, которая может восстанавливаться, благодаря чему можно предотвратить потери объема мозга.



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