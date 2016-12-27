Презентация "умной" линии косметики Clinique: будущее – за интеллектуальным уходом за кожей

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В первом в Израиле концепт-бутике Clinique, открытом в торговом центре "Захав" в Ришон ле-Ционе, прошла презентация концепции "интеллектуального" ухода за кожей Clinique Smart – нового подхода к сохранению молодости и красоты. В белоснежном, ярко освещенном бутике в дизайнерском стиле Hi-Tech каждая из нас может не только протестировать все актуальные средства декоративной и уходовой косметики бренда, но и бесплатно получить одну из 6 видов процедур красоты, длительностью до 20 минут, сделанную с помощью новейших средств бренда, подобранными индивидуально. А также получить профессиональный макияж от специалистов Clinique.

И процедуры красоты, и макияж бесплатны, и предлагаются по предварительной записи по телефону: 03-6202224.

Будущее красоты: "умный" уход за кожей

"Умная" линия Clinique Smart воздействует и на заметные, и на невидимые глазу проблемы кожи, предотвращая их появление.

Новая серия использует технологии восстановления как видимых, так и не видимых повреждений. Проблемные участки кожи сами посылают сигналы бедствия, а "умная" линия Clinique распознает их и транспортирует в данную зону именно те компоненты, которые целесообразно применить для восстановления конкретного участка кожи. Когда нет необходимости в каких-либо ингредиентах, для устранения повреждений, они остаются "в режиме боевой готовности". В этом секрет интеллектуальности серии. Косметика линии выравнивает тон кожи, убирает темные пятна, тусклый цвет лица, разглаживает морщины, улучшает упругость кожи.

В линии Clinique Smart презентованы:

* Clinique Smart Custom-Repair Serum - "умная" восстанавливающая сыворотка

*Clinique Smart SPF 15 Custom-Repair Moisturizer - "умный" восстанавливающий дневной крем с SPF-15

*Clinique Smart Night Custom-Repair Moisturizer - "умный" восстанавливающий ночной крем

*Clinique Smart Custom-Repair Eye Treatment - средство для ухода за кожей вокруг глаз

"Умная" сыворотка содержит 37 патентов!

Более чем 5 лет исследований и разработок: Clinique Smart Custom-Repair Serum – флагманское и первое средство линии, в инновационной формуле которого 37 патентов. Сыворотка стала настолько эффективной и успешной, что вслед за ней были выпущены остальные средства "умной" серии.

Clinique Smart Custom-Repair Serum обеспечивает целенаправленное восстановление в целом, и усиленное восстановление отдельных участков кожи по мере необходимости. "Умная" сыворотка исследует прошлое вашей кожи и делает ее более здоровой в будущем. Сыворотка подходит для всех типов кожи и всех возрастов.

"Умный" дневной крем: решение конкретно ваших проблем

Новый увлажняющий крем способен восстановить и защитить вашу кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения - SPF-15. Кроме всего прочего, Clinique Smart SPF 15 Custom-Repair Moisturizer заботится о коже и решает сопутствующие проблемы: крупные и мелкие морщины, потеря эластичности, тусклая и огрубевшая кожа, потеря влаги, из-за дисфункции защитного барьера кожи.

Технология целенаправленного восстановления с дополнительным интенсивным увлажнением помогает коже впитывать и удерживать влагу там, где это необходимо. Кожа мгновенно становится более увлажненной и защищенной.

"Умный" ночной крем – утреннее преображение

Увлажняющий восстанавливающий ночной крем, который работает в то время, пока вы спите. Clinique Smart Night Custom-Repair Moisturizer заботится об основных проблемах кожи: мелких и глубоких морщинах, потере влаги, неровном цвете лица, дряблой коже.

Интеллектуальная технология формулы Smart помогает коже впитывать и удерживать влагу там, где это необходимо в ночное время. Проснувшись, кожа выглядит более свежей, подтянутой и молодой. Ночной увлажняющий крем линии Smart заметно сокращает морщины, подтягивает кожу, осветляет тон кожи и придает ей сияние, увлажняет и успокаивает кожу, делая ее более мягкой и гладкой, укрепляет естественный защитный барьер.

"Умный" крем для глаз – сияние и четкий контур

Новый крем для кожи вокруг глаз с уникальной формулой, обогащенной мощным коктейлем из активных компонентов для ухода за нежной кожей вокруг глаз. Clinique Smart Custom-Repair Eye Treatment - высветляет область кожи вокруг глаз, делая ее более свежей и сияющей, подтягивает контур, разглаживает и избавляет от мимических морщин, известных как "гусиные лапки", уменьшает морщины вокруг глаз, увлажняет и смягчает кожу.

Крем создан на основе технологии Smart и коктейля из активных ингредиентов, которые расслабляют кожу и делают ее более восприимчивой воздействию полезных веществ, содержащихся в креме.

Не вызывают аллергию. 100% не содержит отдушек.

*Во-первых, формулы Clinique не содержат известных аллергенов.

*Во-вторых, вся продукция была тщательно протестирована 12-ступенчатой проверкой на аллергию при участии 600 человек. Если аллергическая реакция происходила в одном из 7.200 случаев, ученые начинали исследования заново.

Дополнительную информацию можно получить на сайте бутика Clinique.