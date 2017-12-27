Израильские арабы – лидеры по продолжительности жизни среди мусульман

Согласно отчету, опубликованному 27 декабря 2017 года центром Тауба по социологическим исследованиям, средняя продолжительность жизни израильских арабов по состоянию на 2015 год составляла 79 лет.

Этот показатель не только выше, чем в 2000 году (76,3 года), но и выше чем в любой арабской или мусульманской стране мира.

В Катаре, лидирующем по этому показателю среди арабских и мусульманских стран, средняя продолжительность жизни составляет 78,2 года, в ОАЭ – 77,1, в Бахрейне – 76,9, в Омане – 76,6, в Турции – 75,8, в Алжире – 75,6, в Иране – 75,5.

Далее следуют Тунис, Малайзия, Ливан, Кувейт, Саудовская Аравия, Марокко, Иордания (74,1), Палестинская автономия (73,3), Бангладеш, Египет (70,9), Узбекистан, Индонезия, Пакистан, Мавритания. Замыкает список Нигер, в котором средняя продолжительность жизни составляет 61,8 года.

В то же время продолжительность жизни израильских арабов все еще заметно ниже, чем у еврейского населения страны (82,7 лет) и чем средний показатель по OECD (81,6), однако выше, чем в США (78,8).

Одной из причин разрыва в продолжительности жизни между еврейским и арабским населением страны является высокий уровень младенческой смертности в мусульманском арабском секторе Израиля – 7,54 на тысячу родов, по сравнению с 2,7 на тысячу родов у еврейского населения. По этому показателю израильские арабы занимают четвертое место в мусульманском мире, отставая от Бахрейна (5,3), ОАЭ и Малайзии. Хуже всего ситуация обстоит в Пакистане, где на каждую тысячу родов приходится 65,8 смертей младенцев.

Еще одна причина более низкой продолжительности жизни в арабском секторе Израиля – высокий уровень врожденных пороков (7,2 случая на 100.000 населения по сравнению с 2,3 у евреев).

Также в арабском секторе втрое выше смертность от ДТП, в 2,5 раза – смертность от заболеваний нижних дыхательных путей (высокая доля курящих), в 2 раза – смертность от диабета.





