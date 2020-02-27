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NEWSru.co.il :: Здоровье27 февраля 2020 г., 22:26

Минздрав приказал медучреждениям, импортерам и производителям запастись лекарствами на полгода

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав приказал медучреждениям, импортерам и производителям запастись лекарствами на полгода

Министерство здравоохранения Израиля приказало больницам и больничным кассам провести экстренную закупку лекарств, прививок, медицинских аксессуаров и приборов.

В рядовых случаях запаса препаратов должно хватить на четыре месяца. Запас препаратов, определенных министерством здравоохранения как критически важные, должен быть сделан на полгода.

Распоряжение вызвано опасениями, что распространяющаяся эпидемия коронавируса COVID-19 приведет к нарушению глобальной цепочки производства и снабжения и может спровоцировать дефицит лекарств в стране.

Как сообщает The Marker, стоимость закупок, которые предстоит сделать израильским медицинским учреждениям, оценивается в 2 миллиарда шекелей.

План действий каждой кассы и больницы должен быть представлен министерству здравоохранения до воскресенья, 1 марта, и должен включать в себя оценку расходов на закупку, финансирование и логистику.

Компаниям по производству и импорту медицинских препаратов и оборудования также было разослано распоряжение содержать запас товара на срок от четырех до шести месяцев. В распоряжении напоминается, что минздрав может лишить компанию лицензии в случае невыполнения требований.

В "критический" список минздрава вошли растворы для капельниц и диализа, наркотические препараты, анестетики, антибиотики, прививки, антитромбические препараты, препараты против отторжения имплантатов, лекарства от эпилепсии, лекарства от ВИЧ, контрастные вещества и орфанные препараты (лекарства от редких "болезней-сирот").



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