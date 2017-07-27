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Здоровье

Антимонопольное управление проверит договор больничных касс об отказе от переманивания врачей

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
Антимонопольное управление проверит договор больничных касс об отказе от переманивания врачей

Антимонопольное управление начало проверку достигнутого, при поддержке министерств финансов и здравоохранения, соглашения между больничными кассами об отказе от переманивания врачей.

В рамках соглашения семейные врачи, детские врачи и гинекологи не смогут перейти работать в другую.больничную кассу в филиал, расположенный в радиусе 30 километров от своего текущего места работы.

В случае перехода в другую больничную кассу в более отдаленный филиал врач должен будет дать обязательство отработать на новом месте не менее двух лет.

Министерство здравоохранения должно быть уведомлено о подписании контракта с новым врачом за неделю.

Глава профсоюза врачей профессор Леонид Эйдельман заявил, что соглашение нарушает права врачей, и обещал принять юридические меры.

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