Десять израильтян умерли от коронавируса: ночью скончались двое пожилых людей

Утром в пятницу, 27 марта, министерство здравоохранения сообщило, что умер 93-летний израильтянин, заразившийся коронавирусом. Судя по всему, речь идет о девятом умершем от COVID-19 в стране.

Мужчина скончался в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве в ночь на пятницу.

Сообщается также, что в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве умерла 76-летняя женщина, у которой был подтвержден тот же диагноз.

Сведения об умерших

1. Арье Эвен (88), Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева (67), Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн (87), Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель (76), Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. В иерусалимской больнице "Адаса Эйн Керем".

9. Мужчина, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

Сведения об умерших уточняются.