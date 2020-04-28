Данные минздрава Израиля по коронавирусу: 208 умерших, 15589 заболевших, 7375 выздоровевших

Утром во вторник, 28 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрировано 15589 заболевших COVID-19 (123 новых за сутки). 208 заболевших умерли (6 за сутки). Возраст умерших: 29-100 (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет).

117 в тяжелом состоянии (94 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 88 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных постепенно сокращается.

7475 выздоровели после коронавируса (темпы выздоровления значительно выше темпов выявления новых заболевших). 354 заболевших в больницах, 5025 болеют в домашних условиях, 1726 – в специально оборудованных помещениях гостиниц. По 901 принимается решение о целесообразности госпитализации.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В ТОП-30 стран с самой высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 29-м месте.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля сообщает, что работают более 30 лабораторий, проводящих тесты на коронавирус. В среднем ежесуточно проводится около 11000 тестов. Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире.

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина. Все граждане должны выполнять требования общего карантина, определенные властями.

Общий карантин в Израиле

С 26 апреля вступили в силу послабления в режиме карантина, утвержденные правительством в минувшую пятницу. Министры одобрили открытие всех магазинов, кроме закрытых торговых центров (открытые торговые центры, подобные "Биг", возобновят работу). Кроме того, было разрешено возобновить работу заведений общественного питания в режиме take away (без возможности сидеть в ресторанах и кафе). Также разрешено открыть парикмахерские и салоны красоты.

Для всех торговых точек установлены единые правила гигиены и соблюдения социальной дистанции между посетителями и между покупателем и продавцом. Число покупателей, которые могли бы одновременно находиться в магазине, ограничено. Владелец магазина обязан обеспечить регуляцию очереди и соблюдение в очереди социальной дистанции.

Владельцы бизнесов по возможности должны обеспечивать измерение температуры входящих бесконтактным градусником и выяснение состояния здоровья. При работе с клиентами работники должны быть в защитных масках и с одноразовыми резиновыми перчатками на руках, они обязаны соблюдать социальную дистанцию (не менее двух метров).

В парикмахерских должно быть не более двух клиентов на одного мастера. В маленьких помещениях парикмахерских одновременно не может находиться более четырех клиентов, в парикмахерских площадью 75-100 кв.м – не более шести, в помещениях площадью более 100 кв.м – не более восьми клиентов. На клиенте и работнике должны быть защитные маски, работник должен иметь на руках одноразовые защитные перчатки. При условии соблюдения аналогичных правил разрешается открывать салоны красоты.

За нарушение установленных правил будет налагаться штраф. Возможно также наказание в виде лишения свободы сроком до 6 месяцев.

Муниципальные инспекторы и сотрудники управления охраны природы и национальных парков уполномочены штрафовать нарушителей, в частности за появление в общественных местах без защитных масок (штраф 200 шекелей). Причем отменена практика предупреждений с последующим штрафом: за нахождение без маски в общественном месте полицейский или инспектор теперь могут выписать штраф без предупреждения.

Принято решение разрешить с воскресенья всем работникам сферы социального обеспечения вернуться к своей деятельности (ранее такое разрешение было дано только муниципальным соцработникам).

Накануне открылись магазины сети IKEA. Администрацией этих магазинов в первый день работы, как правило, было обеспечено соблюдение социальной дистанции между посетителями, а также между посетителями и работниками. В магазины допускались только посетители в защитных масках, на всех работниках были маски и перчатки. Людям в очередях перед входом предлагали питьевую воду.

Однозначного решения по поводу работы рынков правительством принято не было.

Пока остаются в силе ограничения на перемещения граждан пешком: от своего дома для прогулки можно удаляться не более чем на 100 метров, для занятий спортом (в одиночку или вдвоем, но не более) – до 500 метров. Некоторые министры настаивали на отмене этого ограничения. Дискуссия по данному вопросу продолжается.

В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) введен жесткий карантин в вечерние часы.

Сведения об умерших

1. Мужчина, 87 лет. "Мааней Иешуа", из Петах-Тиквы.

2. Женщина, 87 лет. "Сураски", из Холона.

3. Мужчина, 75 лет. "Мааней Иешуа", из Иерусалима.

4. Женщина, 98 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

5. Шимон Рейнзильбер, 96 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

6. Мужчина. "Меир", из Раананы.

7. Мужчина, 73 года. РАМБАМ, из Хайфы.

8. Женщина, 76 лет. "А-Шарон", из Рамат-Гана.

9. Арье Эвен, 88 лет. "Шаарей цедек", из Иерусалима. Страдал рядом хронических болезней.

10. Женщина, 89 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

11. Мужчина, 83 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

12. Малька Кева, 67 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

13. Роберт Ризо, 72 года. "Асута", из Ашдода.

14. Женщина, 91 год. "Вольфсон", из Холона.

15. Пазит Бабиан, 50 лет. "Шиба", из Ришон ле-Циона.

16. Мужчина, 66 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

17. Моше Оренштейн, 87 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима. Страдал серьезными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

18. Мужчина, 74 года. "Вольфсон", из Тель-Авива.

19. Мордехай Бен Михаэль, 92 года. "Шаарей а-Цедек", из Иерусалима.

20. Мужчина. "А-Шарон", из Бней-Брака.

21. Мужчина, 76 лет. "Барзилай", из Ашкелона.

22. Женщина, 98 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

23. Женщина, 97 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

24. Женщина, 86 лет. "Асаф а-Рофэ", из Петах-Тиквы.

25. Мужчина, 80 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

26. Моше Гилель, 76 лет. "Шиба", из Иегуда. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

27. Мужчина, 73 года. "Шиба", из Холона.

28. Мужчина, 63 года. "Сорока", из Мейтара.

29. Роза Шарман Арбель, 83 года. "Шаарей цедек", из Иерусалима.

30. Мужчина. "Барзилай".

31. Мужчина, 77 лет. "Барзилай", из Кирьят-Гата.

32. Мужчина, 72 года. "Шиба", из Бней-Брака.

33. Тамар Леви-Перец, 49 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

34. Холия Абрахами, 70 лет. "Сураски", из Бат-Яма.

35. Мужчина, 73 года. "Меир", из Нетании.

36. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Холона.

37. Авраам Аруш, 93 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

38. Мужчина, 75 лет. "Сураски", из Рамат-Гана.

39. Мужчина, 72 года. "Сураски", из Тель-Авива.

40. Женщина, 61 год. "Вольфсон", из Бат-Яма.

41. Мужчина, 75 лет. "Гилель Яфе", из Пардес-Ханы.

42. Неля Кравец, 88 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

43. Женщина, 67 лет. "Сорока", из Беэр-Шевы.

44. Мужчина, 90 лет. "А-Шарон", из Бней-Брака.

45. Мужчина, 76 лет. "Сураски", из Нетании.

46. Женщина, 69 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

47. Мужчина, 98 лет. "Мааней Иешуа", из Реховота.

48. Женщина, 91 год. "Каплан", из Рамле.

49. Иегудит Гольдберг, 95 лет. "Сураски", из Беэр-Шевы.

50. Мужчина, 82 года. "Вольфсон", из Беэр-Шевы.

51. Женщина, 84 года. "Наот а-Тихон", из Беэр-Шевы.

52. Мужчина, 77 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

53. Яфа Нагар, 90 лет. "Наот а-Тихон", жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

54.Женщина, 88 лет. "Асаф а-Рофэ", из Лода.

55. Мужчина, 64 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

56. Женщина, 97 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

57. Эстер Кройзер, 91 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

58. Мужчина, 85 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Нешера.

59. Женщина. "Меир", из Кфар-Сабы.

60. Мужчина, 37 лет. "А-Шарон", из Петах-Тиквы.

61. Зеэв Гринвальд, 84 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

62. Мужчина, 77 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Ноф а-Галиль.

63. Мужчина, 95 лет. "Шиба", из Бней-Брака.

64. Женщина, 72 года. "Сураски", из Бат-Яма.

65. Женщина, 90 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

66. Фанни Ахарфи, 66 лет. "Шиба", из Лода.

67. Женщина, 71 год. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

68. Мужчина, 72 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

69. Женщина, 83 года. "Ланиадо", из Рош а-Аина.

70. Мужчина, 66 лет. "Асаф а-Рофэ", из Рамле.

71. Мужчина, 87. "Сорока", из Рамат а-Шарона.

72. Эмилия Вайнштейн, 82 года, жительница дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

73. Далия Сальмона, 84 года. "Сорока", из Беэр-Шевы.

74. Авраам Херцберг, 97 лет. "Сорока", житель дома престарелых "Миш'ан" в Беэр-Шеве.

75. Женщина, 83 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

76. Мужчина, 90 лет. "Сураски", из Тель-Авива.

77. Мужчина, 90 лет. "Вольфсон", из Бат-Яма.

78. Женщина, 96 лет. "Наот а-Тихон", из Афулы.

79. Женщина, 89 лет. "Пория", из Тверии.

80. Женщина, 91 год. "Наот а-Тихон", из Мигдаль а-Эмека.

81. Мужчина, 79 лет. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

82. Женщина, 95 лет. "Мерказей бэ Эмек", из Тверии.

83. Женщина, 86 лет. Гериатрический центр "Дорот", из Явнеэля.

84. Женщина, 95 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

85. Мужчина, 80 лет. "Асаф а-Рофэ", из Ришон ле-Циона.

86. Мужчина, 93 года. Гериатрический центр "Дорот", из Дгании "алеф".

87. Авраам Гринберг, 72 года. "Мааней Иешуа", из Бней-Брака.

88. Мужчина, 85 лет. "Пория", из Тверии.

89. Женщина, 67 лет. РАМБАМ, из Кирьят-Яма.

90. Женщина, 86 лет. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

91. Бен-Цион Купершток, 63 года. "Адаса Эйн-Керем", из Иерусалима.

92. Женщина. "Шаарей а-цедек", из Герцлии.

93. Женщина, 76 лет. Гериатрический центр, Пардес-Хана; из Шедмот двора.

94. Женщина, 74 года. "Мааней Иешуа", из Рамат-Гана.

95. Мужчина, 89 лет. "Гилель Яфе", из Хадеры.

96. Женщина, 92 года. "Шаарей а-цедек", из Иерусалима.

97-101. Сведений нет.

102. Мужчина, 63 года. Больница "Пория" в Тверии.

103. Сведений нет.

104. Элиягу Бакши-Дорон, бывший главный раввин Израиля, 79 лет. Больница "Шаарей Цедек".

105. Женщина, 90 лет. Жительница Тамры. Больница "Рамбам".

106. Женщина, 80 лет. Больница "Пория" в Тверии.

107. Женщина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

108. Женщина, 96 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

109. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

110. Сведений нет.

111. Женщина, 41 год. Больница "Каплан" в Реховоте.

112. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

113. Женщина, 85 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

114. Женщина, 91 год. Гериатрическая клиника "Шохам" в Пардес-Хане.

115. Мужчина, 77 лет. Больница "Зив".

116. Сведений нет.

117. Женщина, 86 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

118. Мужчина, 81 год. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

119. Мужчина, 82 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

120. Женщина, 71 год. Больница "Пория".

121. Мужчина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

122. Мужчина, 78 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

123. Сведений нет.

124. Женщина, 82 года. Больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

125-126. Сведений нет.

127. Мужчина, 94 года. Больница "Меир" в Кфар-Сабе.

128. Мужчина, 70 лет. Больница РАМБАМ в Хайфе.

129. Мужчина, 84 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

130. Женщина, 70 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

131. Сведений нет.

132. Мужчина, 80 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

133. Женщина, 71 год. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

134. Женщина, 90 лет. Больница "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

135-140. Сведений нет.

141. Мужчина, 76 лет. Больница "А-Шарон" в Петах-Тикве.

142. Житель Раананы, 85 лет. Больница "Меир".

143. Женщина, 86 года. Больница "Вольфсон".

144-147. Сведений нет.

148. Женщина, 96 лет. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

149. Мужчина, 70 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

150. Женщина, 90 лет. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

151. Сведений нет.

152. Женщина, 70 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

153. Женщина, 89 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

154. Мужчина, 77 лет. Больница "Пория" в Тверии.

155-158. Сведений нет.

159. Мужчина, 82 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

160-164. Сведений нет.

165. Муин Атхамнэ Друби, 80 лет, из Бака аль-Гарбии. Больница "Гилель Яфе" в Хадере.

166. Женщина, 85 лет. Больница "Пория" в Тверии.

167. Мужчина, 96 лет. Больница "Ланиадо" в Нетании.

168. Женщина, 29 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

169. Женщина, 76 лет. Больница "Адаса Эйн Керем" в Иерусалиме.

170. Мужчина, 71 год. Больница "Пория" в Тверии.

171. Мужчина, 75 лет. Больница "Вольфсон" в Холоне.

172. Женщина, 92 года. Больница "Вольфсон" в Холоне.

173. Женщина, 90 лет. В медицинском центре в Пардес-Хане.

174. Мужчина, 84 года. Больница "Асаф а-Рофе" в Црифине.

175. Раввин Хаим Тоби из Бней Брака, глава некоммерческой организации "Керен Исмах Моше", 62 года. Больница "Шиба" в Тель а-Шомере.

176. Элимелех Краус, 71 год. Из Бней-Брака. Больница "Гилель Яфе".

177. Сведений нет.

178. Мужчина, 48 лет. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

179. Женщина, 57 лет. Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

180. Сведений нет.

181. Женщина, 100 лет. Больница "Каплан" в Реховоте.

182-187. Сведений нет.

188. Ханна Вейзер, 98 лет. Больница "Шаарей Цедек".

189. Нет сведений.

190. Женщина, 74 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

191. Мужчина, 94 года. Больница "Ихилов" в Тель-Авиве.

192. Женщина, 76 лет. Больница "Меир".

193. Раввин Йешаягу Хабер, 55 лет, глава организации "Матанат Хаим". Больница "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

194. Женщина, 86 лет. Больница "Каплан" в Реховоте.

195-199. Сведений нет.

200. Сьюзи Леви, 65 лет. Медсестра больницы "Шиба" Тель а-Шомер.

201. Ахмад Наама, бывший глава местного совета Дир аль-Асад, 92 года. Больница Галилеи.

202. Женщина, 89 лет. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

203. Мужчина, 82-года. Больница "Мааней Иешуа" в Бней-Браке.

204-208. Сведений нет.

В Италии умер 82-летний израильтянин. В Умани (Украина) умер 47-летний гражданин США и Израиля.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило 28 апреля, что за последние сутки в ПА не выявлено ни одного случая заражения COVID-19 (27 апреля было сделано аналогичное заявление). Накануне сообщалось о 484 заболевших и не менее 103 выздоровевших с этим диагнозом.

В статистике минздрава ПА учитываются случаи заболевания COVID-19 в арабских кварталах Иерусалима и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница. Так, например, минздрав ПА в своей статистике считает 150 заболевших в арабских кварталах Иерусалима, но эти больные учтены в статистике минздрава Израиля.

Правительство ХАМАСа заявляет, что число заразившихся COVID-19 в секторе Газы составляет 15 человек (13 из них объявлены выздоровевшими).

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 25000 человек. В обязательный карантин были отправлены около 15500 человек, сейчас таких около 13000.

Каково распространение COVID-19 в ПА и в Газе на самом деле, сказать сложно.

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 28 апреля, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли более 211 тысяч человек, более 3 млн заболели, более 1,9 млн инфицированы в настоящее время, около 923 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (более 56000 умерших, летальность 5,7%). Далее следуют Италия (около 27000 умерших, летальность 13,5%), Испания (более 23500 умерших, летальность 10,0%), Франция (более 23000, летальность 14,1%), Великобритания (более 21000, летальность 13,4%), Бельгия (более 7200, летальность 15,4%), Германия (более 6100, 3,9%), Иран (более 5800, 6,3%), материковая часть территории КНР (более 4600, 5,6%), Нидерланды (более 4500, 11,8%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: почти 1 миллион человек.







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