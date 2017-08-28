"Доктор в мобильном телефоне". Главный врач клиники Call4Life о медицине без бюрократии

Около двух лет назад в Израиле была создана клиника Call4Life ("Колфолайф"), предоставляющая инновационные медицинские услуги E-health всем, кто в этом нуждается, без поправки на страну проживания, гражданство или язык, на котором говорит пациент. Медицинская платформа Call4Life стала одним из первых в мире проектов, принадлежащих к сфере E-health, которая предусматривает прямые видеоконсультации с лечащим врачом в любое удобное время, быстрый доступ к истории болезни пациента, получение рецепта по электронной почте и многое другое. О том, как работает Call4Life, мы поговорили с главным врачом клиники Андреем Кукуй, ведущим специалистом в диагностике и лечении сложных случаев в терапии внутренних болезней и редких заболеваний.

Что же такое E-health – "электронное здравоохранение" XXI века?

По сути, это медицина, использующая современные высокие технологии, приходящая буквально домой к каждому пациенту, у которого есть под рукой компьютер, планшет или смартфон. Иначе говоря, это медицина без бюрократии: без ожидания в очередях, поскольку пациент получает доступ к врачу в любое время, и без бумажной волокиты, так как история болезни каждого больного существует в электронном виде. Кстати, в прошлом году журнал Forbes сообщил, что к 2020 году количество медицинских видеоконсультаций в США достигнет 80 миллионов, а The Wall Street Journal написал, что E-health уже сейчас является одним из ведущих направлений развития медицины. Медицинские компании, предоставляющие дистанционные услуги, существуют сегодня не только в США, но и в странах Европы. Тем не менее, наша клиника Call4Life – уникальна, поскольку мы предоставляем нашим пациентам прямой контакт с личным врачом. Для осуществления этой задачи нами была разработана специальная IT-платформа (это не Skype, не WhatsApp, не Viber), связывающая пациентов и врачей в режиме онлайн по всему миру. Данная технология позволяет осуществлять аудио- и видеозвонки, фиксировать все беседы со специалистом, все консультации, создавать и хранить историю болезни каждого пациента в виде электронной медицинской карты и обслуживать тысячи пациентов по всему миру. Вся информация стопроцентно защищена.

Каким образом происходит запись на прием и сама консультация?

Все, что нужно пациенту для того, чтобы получить консультацию, – подключиться к платформе с телефона или компьютера. Процедура записи на прием очень проста, здесь достаточно нажатия одной кнопки. Нажав ее, клиент попадает к медконсультанту: он опрашивает пациента и записывает его к врачу на любое удобное время. В нужный час в вашем приложении или компьютере открывается соответствующее окно, вы видите врача – очень четко, в хорошем разрешении, – и начинается обычный прием. Наши врачи не ограничивают время приема десятью минутами. Они очень подробно беседуют с пациентом. Общение по видео позволяет врачу сделать правильную оценку состояния больного и оценить его клинический статус. В конце приема врач выдает заключение и рекомендации, которые приходят на электронную почту.

В тех случаях, когда речь не идет о простой простуде или вирусном заболевании, и пациенту важно показать доктору результаты исследований, анализов, например, кардиограмму – как это делается?

Пациенту нужно всего лишь сфотографировать телефоном бумаги с результатами исследований и выложить их на платформу Call4Life. Если у пациента есть медицинская информация на цифровых носителях (например, дисках), то он может прикрепить их к своей электронной медицинской карте. Кстати, одна из задач врачей Call4Life – предоставлять пациентам экспертное мнение о лечении, которое они проходят, или о поставленном им диагнозе. Многие из нас, наблюдаясь у одного врача, сталкивались с невозможностью параллельно обратиться к другому, чтобы получить экспертное мнение. Провести такой консилиум можно с помощью докторов Call4Life – зачастую экспертный взгляд на проблему позволяет скорректировать лечение, а иногда и выявить врачебную ошибку.

На каком языке говорят врачи Call4Life?

Изначально наш проект был задуман как ресурс, позволяющий пациенту говорить со своим врачом на родном языке – благодаря этому проект доступен для русскоязычных израильтян и их родственников, проживающих за границей. Все наши врачи говорят на русском, иврите или английском языке. Кроме того, в настоящее время вся наша платформа работает на трех языках – русском, английском и иврите. В ближайшее время к ним добавится арабский и китайский. Мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент разговаривал с доктором на своем родном языке, потому что только в этом случае врач сумеет собрать максимально точный анамнез. У нас есть даже врачи, говорящие на хинди и греческом. Не секрет, что пациент, не слишком хорошо владеющий иностранным языком, нервничающий, да еще и находящийся в кабинете врача, часто не находит нужных слов, чтобы рассказать о своих симптомах или диагнозах, поставленных ему в прошлом. В нашей клинике таких ситуаций не возникает. К тому же и пациент во время дистанционного приема находится у себя дома, в комфортной для него атмосфере.

Андрей, вы сказали, что одно из направлений проекта было разработано специально для родственников русскоязычных израильтян, оставшихся за границей. Значит ли это, что люди, проживающие в странах бывшего Советского Союза, могут лечиться у израильских врачей и принимать израильские лекарства?

Да, у нас есть абонемент "Забота о близких", разработанный для жителей России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Каждый, у кого есть близкие люди, живущие на постсоветском пространстве, знает, что ситуация с медицинским обслуживанием там оставляет желать лучшего. Основные беды – это отставание от современных методов лечения, поддельные лекарства и новые реформы в здравоохранении, снижающие доступность медицинских услуг. Что касается поддельных лекарств, то все мы знаем о скандалах, вызванных появлением на рынках стран СНГ огромного количества препаратов, содержание активного вещества в которых в несколько раз ниже указанного на упаковке. Особенно много таких "лекарств" среди дорогостоящих препаратов. Этими таблетками можно долго лечиться, и не получить никакого эффекта. Кроме того, цены на медицинские услуги – консультацию специалиста, исследования, операции – в последнее время заметно выросли, а гарантии качества нет никакой. Возникает множество частных медицинских учреждений, иногда даже прикрывающихся вывеской "израильской медицины". Хочется помочь родным, устроить консультацию у израильского врача, выслать таблетки, но как? Вот тут на помощь и приходит Call4Life. Воспользовавшись услугой абонемент "Забота о близких" вы фактически передаете заботу о здоровье ваших близких в руки израильских врачей, совмещающих работу в нашей клинике с работой в "Тель а-Шомер", "Ихилов", "Адасса" или "Ассута". Израильский врач будет вести своего зарубежного пациента, направляя на анализы и исследования, определяя программу лечения, отвечая на все возникающие вопросы.

Врач Call4Life выписывает пациентам, живущим за рубежом, израильские препараты?

Врач делает назначения, объясняя пациенту, что нужное лекарство он может приобрести как в Израиле, так и у себя дома, сообщает, какое вещество в этом препарате является активным и как именно препарат называется в России. Но чтобы человека вылечить, надо, чтобы он, помимо качественной консультации, получал и качественные лекарства. Если пациент хочет принимать израильские лекарства, мы организуем их отправку, чаще всего, почтой EMS. Правда, однажды у нас был случай, когда мы отправляли лекарство с курьером – но это была сложная предоперационная ситуация, когда наш пациент срочно нуждался в определенном препарате. Если у пациента есть родственники или друзья в Израиле – они смогут ему помочь с приобретением выписанных нами лекарств.

Кто оплачивает лекарства, купленные в Израиле?

Стоимость лекарства, как и стоимость отправки, не входит в стоимость абонемента. Это – дополнительные расходы для его владельца, но он платит ровно столько, сколько с него берет почта и аптека, мы на этом ничего не зарабатываем.

Что делать, если вашему пациенту в России или Украине требуется госпитализация?

Есть ситуации, когда нужно срочно звонить в "скорую" и мчаться в больницу. Но наши врачи всегда сопровождают своих больных, оказавшихся в стационарах. Не все местные доктора любят, когда в их лечение "вмешивается" специалист из-за границы, однако, как показывает опыт, если пациент говорит, что у него есть собственный врач в Израиле, который хочет посоветоваться с лечащим врачом больницы, это только повышает "авторитет" больного и привлекает к нему дополнительное медицинское внимание. Но наша главная задача – сделать так, чтобы пациент получил качественное лечение, и не допустить врачебных ошибок.

Израильтяне, уезжая в отпуск или в командировку, как правило, оформляют страховку. Однако, если "страховой случай" происходит за рубежом, это всегда стрессовая ситуация для пациента: нужно объясниться с незнакомым врачом, понять, насколько серьезно ты заболел, кто и как, а главное, как долго, будет тебя лечить. Может ли Call4Life помочь в таких ситуациях?

Наш пациент, которому стало плохо в Чили, США, Индии, России или в какой угодно другой стране, может в любой момент предоставить местному врачу полный доступ к своей подробнейшей истории болезни и электронной медицинской карте. Кроме того, пациент может связаться со своим врачом в Израиле, чтобы тот объяснил ему, что происходит, и насколько происходящее серьезно. Это поможет принять решение – вылетать ли срочно домой или лечиться в той стране, где вы находитесь. Молодые израильтяне, отправляющиеся после армии в продолжительное путешествие, как правило, не понимают, когда именно можно и нужно воспользоваться медицинской страховкой. Если в мобильном телефоне у них будет кнопка Call4Life – родителям станет намного спокойнее, ведь в любой непонятной ситуации их ребенок сможет легко и быстро связаться со своим израильским врачом, который объяснит ему серьезность тех или иных симптомов. Впрочем, речь не только о загранице. Ситуация, при которой нужно срочно связаться с врачом, может возникнуть в любое время – например, когда вы находитесь на севере, в "циммере”, или сидите дома с маленьким ребенком и не имеете возможности поехать в поликлинику. Таких примеров можно привести множество и все они будут подтверждать тот факт, что Call4Life – это, прежде всего, глобальная система.

Публикуется в рамках информационного партнерства