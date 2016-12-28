28 декабря 2016 г.
последняя новость: 10:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39 Почти половина членов комиссии по корзине лекарств находятся в состоянии конфликта интересов
11:13 Презентация "умной" линии косметики Clinique: будущее – за интеллектуальным уходом за кожей
16:14 Ученые: стресс на работе в сочетании со свободой принятия решений продлевают жизнь
22:28 Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс
19:54 Лихорадка Зика диагностирована еще у одной израильтянки
14:54 Минздрав Израиля издал новый циркуляр о парковке в госбольницах
10:06 Беременность вызывает изменения в структуре мозга женщины
13:33 Объединение семейных врачей: каждый год мы получаем 70 специалистов вместо 250
12:09 В Тель-Авиве пройдут бесплатные презентации китайского чая. Рассказывает Юлия Павловская
12:23 Женщина смогла родить ребенка с помощью замороженных в детстве яичников
Здоровье

Почти половина членов комиссии по корзине лекарств находятся в состоянии конфликта интересов

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 09:39 блог версия для печати фото
Почти половина членов комиссии по корзине лекарств находятся в состоянии конфликта интересов

Согласно декларациям членов комиссии по корзине медицинских услуг, восемь из 18 членов комиссии, которая определяет, какие лекарства, прививки и лечения будут субсидироваться государством, находятся в состоянии конфликта интересов.

Юридический отдел министерства здравоохранения проинструктировал членов комиссии, имеющих конфликт интересов в связи с наличием отношений с той или иной структурой, о процессах принятия решений или воздержания от принятия решений по определенным лекарствам, сообщает The Marker.

Среди тех, кто находится в состоянии конфликта интересов – пять врачей, двое представителей общественности и представитель министерства финансов. Все они или имеют деловые связи с фармацевтических компаниями, или их близкие родственники работают в фармацевтических компаниях.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Здоровье // 18 июля 2016 г.
Добавку к "корзине лекарств" удвоят за счет налога на частные страховки
// NEWSru.co.il // Здоровье // 18 июля 2016 г.
The Marker: минфин готов добавить в "корзину лекарств" 200 миллионов шекелей







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 28 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016