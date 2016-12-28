Почти половина членов комиссии по корзине лекарств находятся в состоянии конфликта интересов

Согласно декларациям членов комиссии по корзине медицинских услуг, восемь из 18 членов комиссии, которая определяет, какие лекарства, прививки и лечения будут субсидироваться государством, находятся в состоянии конфликта интересов.

Юридический отдел министерства здравоохранения проинструктировал членов комиссии, имеющих конфликт интересов в связи с наличием отношений с той или иной структурой, о процессах принятия решений или воздержания от принятия решений по определенным лекарствам, сообщает The Marker.

Среди тех, кто находится в состоянии конфликта интересов – пять врачей, двое представителей общественности и представитель министерства финансов. Все они или имеют деловые связи с фармацевтических компаниями, или их близкие родственники работают в фармацевтических компаниях.