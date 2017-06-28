Израильские ученые: прикосновение любимого человека облегчает боль

Доктор Павел Гольдштейн и его коллеги из Хайфского университета провели исследование, результаты которого показали, что если пара состоит в романтических отношениях, то прикосновение партнеров приводит к синхронизации сердцебиения и дыхания.

Павел Гольдштейн рассказал редакции NEWSru.co.il, что речь идет о втором исследовании из этой серии. Первое исследование, результаты которого были опубликованы год назад, показало, что прикосновение партнера-мужчины к руке партнера-женщины облегчает боль, испытываемую последней.

Целью второго исследования было понимание физиологических причин этого процесса.

В исследовании, недавно опубликованном журналом Scientific Reports, приняли участие 22 гетеросексуальные пары.

Ученые измеряли сердцебиение и дыхание, и подтвердили свою гипотезу о том, что прикосновение усиливает синхронизацию этих ритмов между партнерами. Однако, по словам Гольдштейна, он и его коллеги получили неожиданный результат – оказалось, что когда один из партнеров испытывал боль и при этом партнеры не прикасались друг к другу, синхронизация дыхания и сердцебиения исчезала.

Ученые выдвинули гипотезу, которая пока не была проверена, что, не чувствуя прикосновения партнера, женщина применяет другие техники управления болью, мешающие синхронизации.

Чем сильнее прикосновение близкого человека облегчает боль партнера, тем сильнее синхронизация между сердцебиением и дыханием партнеров. Однако Гольдштейн подчеркивает, что исследователи пока не установили причинно-следственную связь между двумя этими явлениями.

По словам Павла, это первое исследование, которое изучает процесс боли как социальную ситуацию, связанную с коммуникацией между людьми.

Идея исследовать связь между физическим прикосновением и уровнем боли у партнеров пришла доктору Гольдштейну четыре года назад, во время родов его жены.

"Я сидел с женой в родильной палате, у нее были схватки, ей было очень больно, и меня мучило, что я не знаю, как ей помочь. И жена просила меня держать ее за руку, объясняя, что это уменьшает уровень стресса и боли. Это была для меня очень эмоциональная ситуация, и когда родилась наша дочь, я решил исследовать этот процесс научно", - рассказывает Гольдштейн.

Ученые подчеркивают, что пока не знают, что происходит в обратной ситуации – когда боль испытывает мужчина, и именно на этом будет сосредоточено новое исследование группы Гольдштейна. Ученые также не знают, что происходит в плане интеракции для урегулирования боли у однополых пар.

Кроме того, доктор Гольдштейн рассказал нашей редакции, что вскоре будут опубликованы результаты еще одного исследования, связанного с синхронизацией волн головного мозга.

Доктору наук Павлу Гольдштейну 34 года. Вместе с ним над исследованиями работали профессор Хайфского университета Симон Шамай-Цури и помощник профессора Ирит Вассерман-Фогель. На сегодняшний день Гольдштейн делает постдокторантуру в Колорадском университете (США).





