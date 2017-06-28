Минздрав намерен разрешить детям, рожденным от донора спермы, получить данные отца

Министерство здравоохранения продвигает программу, позволяющую донору спермы познакомиться со своими детьми после того, как те достигнут совершеннолетия. Об этом сообщает сайт газеты "Гаарец".

В рамках программы у донора будет возможность выбора: он может остаться анонимным, как это происходит сейчас, или дать свое согласие на то, чтобы дети, достигнув 18 лет, могли получить его данные.

Для того, чтобы в будущем иметь возможность познакомиться со своими детьми, мужчина должен встретиться с членами специальной комиссии, которые объяснят ему последствия этого шага, а затем письменно подтвердить свое согласие. При этом донор должен иметь в виду, что его согласие на знакомство с потомством, не является гарантией того, что оно состоится. Данные донора будут переданы детям только в том случае, если они этого захотят.

Вместе с тем, донор останется анонимным для женщины, воспользовавшейся его генетическим материалом для рождения ребенка.





