Новые данные минздрава по коронавирусу: 3619 заразившихся, в Италии умер израильтянин

Вечером в субботу, 28 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 3619 заболевших COVID-19. 12 заболевших умерли.

54 пациента в тяжелом состоянии, 81 – в состоянии средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко. 89 человек выздоровели.

Следует учитывать, что в последние дни значительный рост числа выявленных больных идет на фоне увеличения числа тестов на коронавирус, проводящихся в стране.

Вечером 28 марта была разрешена к публикации информация, согласно которой в Италии скончался 82-летний житель Хайфы. Согласно опубликованной информации, мужчина отправился в круиз с женой в районе Савона, в районе Турина, на севере Италии.

Несколько дней назад он был диагностирован как заболевший коронавирусом и госпитализирован в местную больницу.

В ночь на 27 марта он скончался.

26 марта научно-информационный центр Кнессета предоставил уточненные данные по аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Документ был подготовлен к заседанию специальной комиссии Кнессета, занимающейся вопросами коронавирусного кризиса. Согласно уточненным данным, в настоящее время в Израиле насчитывается 2173 аппарата ИВЛ, из которых около трети (708) используются, еще 28 неисправны, и только 1437 свободны и могут быть использованы. Генеральный директор минздрава Моше Бар Симан-Тов заявил, что представленные сведения неточны. По его данным, в Израиле есть 2864 аппаратов ИВЛ, с учетом тех, которыми располагает ЦАХАЛ. Он подчеркнул, что необходимо быть готовым к тому, что ИВЛ потребуется одновременно до 5000 пациентов. Он отметил, что система здравоохранения сейчас к этому не готова, но через месяц-два ожидается получение новых аппаратов ИВЛ, и уровень готовности будет близким к необходимому.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен (88), Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева (67), Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн (87), Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель (76), Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Мужчина, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

Сведения об умерших уточняются.

Карантинные ограничения, действующие в Израиле по состоянию на 28 марта

С 17:00 25 марта введены новые карантинные ограничения. Согласно новым постановлениям, запрещено выходить из места проживания или места постоянного пребывания на общественное пространство за следующими исключениями:

- Прибытие на место работы, разрешенное в соответствии с постановлениями, или возвращение с работы

- Закупка продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, а также получение услуг первой необходимости

- Получение медицинской помощи

- Донорство крови

- Судебный процесс

- Для получения услуг в рамках социальной помощи

- Выход одного или нескольких человек, проживающих в одном месте, на короткое время и не далее 100 метров от места проживания

- Для оказания медицинской помощи другому человеку или для помощи человеку, нуждающемуся в уходе

- Молитва на открытой местности, похороны, свадьба или обрезание, а также выход женщины в микве для женщин (по предварительному согласованию)

- Доставка несовершеннолетнего в образовательное учреждение для детей работников жизнеобеспечивающих предприятий, или в особые учреждения (в соответствии с положениями Ордонанса о народном здравоохранении)

- Доставка несовершеннолетнего, родители которого не проживают вместе, от одного родителя к другому

- Доставка несовершеннолетнего, опекающий родитель которого должен покинуть дом по необходимости, и в месте проживания которого нет другого взрослого для присмотра за ним



Также было принято решение сократить на 25% от существующего движение общественного транспорта. Министр транспорта распорядился остановить движение поездов. Это решение вступит в силу в четверг, 26 марта.

Поездка в такси разрешена только с одним пассажиром (с двумя, если есть необходимость доставки пассажира в больницу). Пассажиры должны сидеть на заднем сиденье с открытыми окнами.

На общественной территории и на рабочих местах должна соблюдаться дистанция не менее 2 метров между людьми. Разрешена подвозка работников к рабочему месту, с соблюдением требований минздрава.

В частном автомобиле разрешено передвижение не более двух пассажиров.

Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела работников при заходе на рабочее место. Запрещено пускать на рабочее место работника, температура которого выше 38 градусов по Цельсию.

Разрешены услуги по доставке продуктов питания, газет и товаров первой необходимости для функционирования дома, электротоваров, товаров и услуг связи и медицинских приборов.

Разрешена онлайн-торговля с доставкой на дом любых товаров. При доставке заказ будет оставляться у входа в дом.

Предприятия, продающие продукты питания на вынос или с доставкой на дом, аптеки, магазины оптики или магазины, основной целью которых является продажа предметов гигиены, будут действовать с соблюдением двухметровой дистанции между людьми. В магазине не должны находиться не более 4 человек на каждую кассу.

Нарушение постановлений является уголовным преступлением, влекущим за собой штраф. Полиции предоставлены соответствующие полномочия по надзору за соблюдением постановлений.

Срок действия постановлений – 7 дней.

Коронавирус в Палестинской автономии

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило 28 марта, что число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19 в ПА и Газе выросло до 97 человек. Одна из заболевших умерла, 18 заболевших выздоровели.

Четыре новых случая зарегистрированы в Бейт-Лехеме, два – в деревне Артас, расположенной к югу от Бейт-Лехема.

Ранее сообщалось о девяти заболевших в секторе Газы, однако минздрав ПА в Рамалле эти сведения официально не подтверждает.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, так как в сутки проводятся не более нескольких сотен тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 28 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 27359 человек (3261 за одни последние сутки), более 597 тысяч заболели, почти 437 тысяч инфицированы в настоящее время, более 133 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 9100 умерших, за сутки умерли около 900 человек). Далее следуют Испания (более 5100 умерших, около 700 за сутки), материковая часть территории КНР (около 3300 умерших), Иран (почти 2400 умерших), Франция (около 2000) и США (около 1700). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Андорре, Аргентине, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кипре, Колумбии, Конго, Коста-Рике, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Норвегии, ОАЭ, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадоре, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 104 тысяч.