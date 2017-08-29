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Здоровье

Израильские врачи дали надежду "человеку-дереву" из сектора Газы

время публикации: 18:45 | последнее обновление: 18:58 блог версия для печати фото
Израильские врачи дали надежду "человеку-дереву" из сектора Газы

Мухамад Талули из сектора Газы страдает от очень редкого заболевания: из-за наростов его рука стала похожа на ветвь дерева.

Талули обращался ко многим специалистам в Палестинской автономии и Египте, но все они только разводили руками и говорили, что ничем не могут ему помочь. Доктор Михаэль Черновский, ортопед и специалист по пластической хирургии кисти рук иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем", стал последней надеждой мужчины, пишет сайт NRG.

Михаэль Черновский отмечает, что речь идет об очень редком заболевании, которое не упоминается в профессиональной литературе. За десять лет новообразования и наросты на руке пациента сделали ее похожей на дерево. По словам врача, кроме болей, болезнь представляет угрозу для жизни, так как существует опасность того, что наросты переродятся в злокачественную опухоль. Кроме того, Талули вынужден был сидеть дома, он не мог пользоваться рукой и, следовательно, не мог работать.

Болезнь Мухамада была вызвана вирусом папилломы человека, однако дефект его иммунной системы не позволял организму подавить распространение вируса. В результате чего стали появляться массивные наросты.

В "Адассе" была сформирована бригада врачей, которая занялась подготовкой к операции. В команду вошли хирурги, ортопеды, дерматологии.

Поскольку болезнь является крайне заразной, в операционной предпринимались серьезные меры защиты, чтобы никто из врачей не заразился вирусом. Кроме того, медикам пришлось отказаться от принятой техники "выжигания" папиллом, так как он существенно повышал риск заражения врачей через дыхательные пути.

После операции пациенту на руку была пересажена кожа с других участков тела. Ему была назначена антивирусная терапия, которая должна приостановить распространение наростов.

В публикации говорится, что в настоящий момент рука Мухамада Талули выглядит как после ожога.



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