Обнародованы списки мест, где побывали заболевшие коронавируcом израильтяне

По состоянию на 29 февраля, в Израиле зарегистрированы семь случаев заражения коронавирусом.

Среди заболевших: житель Мигдаль а-Эмека, житель кибуца Кабри, житель поселка А-Ирус Меир Коэн и его жена, а также Шимон Даан, пассажир судна Diamond Princess.

Еще двое больных COVID-19, пассажиры Diamond Princess, были госпитализированы сразу после прибытия в Израиль (один из них уже выздоровел и выписан из больницы).

Минздрав Израиля обнародовал списки мест, где побывали четверо израильтян, заразившихся коронавирусом.

Места, где побывал житель Мигдаль а-Эмек

22 февраля, в 18:00, мужчина прилетел в Израиль рейсом U2 4849 компании EasyJet.



25 февраля, с 17:00 до 18:00, он находился в магазине "Шуферсаль" в промышленной зоне Мигдаль а-Эмека.



27 февраля, с 14:00 до 15:30, мужчина обедал в ресторане "Ахуза" в Афуле.



Места, где побывал житель кибуца Кабри

22 февраля, в 03:00, он прилетел в аэропорт Бен Гурион рейсом AZ810 компании Alitalia из Милана. В 06:30 посетил филиал кафе Aroma и "Бейт Панкейк" на заправочной станции "Паз" у перекрестка Янай на шоссе 2 (Прибрежное шоссе).



В тот же день с 11:00 до 13:00 мужчина находился в магазине электроприборов в деревне Шейх Данун и обувном магазине "Махсаней золь спорт" в Кирьят-Ате.



23 февраля, с 11:30 до 12:00 мужчина был в кафе "А-Парламент" и на заправочной станции "Паз" на улице Гдуд в Нагарии.



Места, где побывал Меир Коэн

21 февраля в 06:00 мужчина вылетел из аэропорта Бен Гурион в Италию рейсом LY381 компании.



23 февраля в 16:10 он приземлился в Израиле (рейс LY381 компании Alitalia); в тот же день с 18:00 до 22:00 мужчина находился в магазине "А-Пират а-адом" в Ор-Иегуде.



24 февраля с 06:00 до 07:00 он был в синагоге поселка А-Ирус на улице Нога, а затем, с 08:30 до 24:00 – в магазине "А-Пират а-адом" в Ор-Иегуде.



25 февраля с 08:30 до 24:00 Коэн находился в магазине "А-Пират а-адом" в Ор-Иегуде.



Места, где побывал Шимон Даан, пассажир судна Diamond Princess

27 февраля мужчина вылетел чартерным рейсом авиакомпании Turkish Airlines TK53 из Токио в Стамбул, 28 февраля, в 08:55, он приземлился в Бен Гурионе (рейс TK784).



Минздрав напоминает, что каждый, находившийся в это же время в этих местах в течение 15 минут или более, должен соблюдать условия карантина, не выходя из дома 14 дней и сообщить об этом, заполнив специальный бланк на сайте минздрава или по телефону 5400*.





