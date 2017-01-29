29 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:19 Ученые: девочки к шести годам теряют веру в свои способности
09:14 Израильские ученые: медицинская марихуана помогает при хронических болях лучше гомеопатии
19:19 Исследование: каждая десятая женщина во время секса испытывает боль
15:44 Минздрав намерен ужесточить борьбу с курением
14:20 В больнице "Барзилай", пересаживая яйцеклетки, перепутали пациенток
14:09 В Тель-Авиве на Новый год по восточному календарю пройдут бесплатные презентации китайского чая
14:17 Министерство сельского хозяйства выделило 8 миллионов шекелей на исследование каннабиса
20:44 Минздрав обнаружил свинец в напитках, приготовленных в кофемашинах
20:00 Производитель пасты Nutella утверждает, что она безопасна для здоровья
12:33 Ученые: стресс и инфаркты связаны через активность мозга
Здоровье

Ученые: девочки к шести годам теряют веру в свои способности

время публикации: 14:19 | последнее обновление: 14:19 блог версия для печати

Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому, девочки с шести лет начинают считать себя и своих подруг менее талантливыми, чем мальчиков, сообщает BBC со ссылкой на журнал Science.

В исследовании принимали участие 400 мальчиков и девочек, подавляющее большинство которых в пятилетнем возрасте были убеждены, что представители их пола умнее и талантливее, чем противоположного.

Уже год спустя, когда детям было по шесть лет, мальчики остались при своем мнении, однако мнение девочек поменялось.

Группа исследователей из Принстона, Университета Нью-Йорка и Университета Иллинойса провела с пятилетними, шестилетними и семилетними детьми серию экспериментов.

В рамках одного из них детям прочли рассказ об "очень, очень умном человеке", не упоминая пол персонажа. После этого детям показали фотографии двух женщин и двух мужчин и попросили угадать в них героя рассказа. В пятилетнем возрасте мальчики выбрали мужчин, а девочки – женщин в 75% случаев. Однако год спустя, в возрасте шести лет, мнение девочек, в отличие от мнения мальчиков, изменилось.

В рамках другого эксперимента детям было предложено сыграть в несколько настольных игр, часть из которых назвали играми "для очень умных детей", а часть – играми "для детей, которые очень сильно стараются". Большинство девочек в возрасте шести и семи лет выбрали игры "для тех, кто старается".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 июня 2011 г.
Шведский эксперимент: в детсаду "Равенство" местоимения "он" и "она" под запретом







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017