Ученые: девочки к шести годам теряют веру в свои способности

Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому, девочки с шести лет начинают считать себя и своих подруг менее талантливыми, чем мальчиков, сообщает BBC со ссылкой на журнал Science.

В исследовании принимали участие 400 мальчиков и девочек, подавляющее большинство которых в пятилетнем возрасте были убеждены, что представители их пола умнее и талантливее, чем противоположного.

Уже год спустя, когда детям было по шесть лет, мальчики остались при своем мнении, однако мнение девочек поменялось.

Группа исследователей из Принстона, Университета Нью-Йорка и Университета Иллинойса провела с пятилетними, шестилетними и семилетними детьми серию экспериментов.

В рамках одного из них детям прочли рассказ об "очень, очень умном человеке", не упоминая пол персонажа. После этого детям показали фотографии двух женщин и двух мужчин и попросили угадать в них героя рассказа. В пятилетнем возрасте мальчики выбрали мужчин, а девочки – женщин в 75% случаев. Однако год спустя, в возрасте шести лет, мнение девочек, в отличие от мнения мальчиков, изменилось.

В рамках другого эксперимента детям было предложено сыграть в несколько настольных игр, часть из которых назвали играми "для очень умных детей", а часть – играми "для детей, которые очень сильно стараются". Большинство девочек в возрасте шести и семи лет выбрали игры "для тех, кто старается".





