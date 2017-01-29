Израильские ученые: медицинская марихуана помогает при хронических болях лучше гомеопатии

Согласно исследованию израильских ученых, хроническую боль лучше снимать медицинской марихуаной, чем гомеопатическими средствами, сообщает радиостанция "Решет Бет".

Как показало исследование, проведенное главврачом клиники по лечению наркозависимости в медицинском центре "Лев а-Шарон" доктором Шаулем Лев-Раном, пациенты, принимающие от хронической боли каннабис, в три раза реже страдают депрессией и в два раза реже – тревожностью, чем пациенты, принимающие гомеопатические препараты.

Напомним, недавно министерство сельского хозяйства выделило 8 миллионов шекелей на исследования в области медицинского каннабиса. Целью исследования будут поиски способов более эффективного выращивания каннабиса, а также разработка медицинских препаратов на его основе. Проекты, в которые будут вложены эти средства, будут скоординированы с министерством здравоохранения.

Летом прошлого года сельскохозяйственный институт "Вулкани" в Ришон ле-Ционе создал национальный центр исследования марихуаны, который отвечает за координацию всех проводимых в Израиле исследований в данной сфере. Тогда же министерство сельского хозяйства выделило крупный земельный участок в Бейт-Дагане для выращивания медицинской марихуаны.

Израильские исследования в этой области финансируют и американцы. С 2014 года американские компании и инвесторы вложили более 50 миллионов долларов в израильские лицензии и патенты на исследования и технологии, связанные с каннабисом. Весной прошлого года компания iCAN, которая занимается инновациями в сфере применения каннабиса, сообщала, что в течение 2017 года иностранные инвестиции в исследования каннабиса в Израиле должны удвоиться.





