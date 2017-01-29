29 января 2017 г.
последняя новость: 15:58
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:54 Виртуальная реальность может лечить головокружение
14:19 Ученые: девочки к шести годам теряют веру в свои способности
09:14 Израильские ученые: медицинская марихуана помогает при хронических болях лучше гомеопатии
19:19 Исследование: каждая десятая женщина во время секса испытывает боль
15:44 Минздрав намерен ужесточить борьбу с курением
14:20 В больнице "Барзилай", пересаживая яйцеклетки, перепутали пациенток
14:09 В Тель-Авиве на Новый год по восточному календарю пройдут бесплатные презентации китайского чая
14:17 Министерство сельского хозяйства выделило 8 миллионов шекелей на исследование каннабиса
20:44 Минздрав обнаружил свинец в напитках, приготовленных в кофемашинах
20:00 Производитель пасты Nutella утверждает, что она безопасна для здоровья
Здоровье

Виртуальная реальность может лечить головокружение

время публикации: 14:54 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Виртуальная реальность может лечить головокружение

Группа британских психологов разрабатывает виртуальное пространство, которое поможет диагностировать и лечить вертиго – сильное головокружение, сопровождающееся тошнотой, сообщает BBC.

Психологи решили прибегнуть к помощь виртуальной реальности, установив, что головокружения у каждого пациента вызывает разная среда и разные обстоятельства.

Головокружение часто называют "синдром супермаркета", потому что у многих людей головокружение вызывает множество повторяющихся рядов и полок. При этом есть люди, которые не могут без головокружения пройти по берегу реки – когда есть движение воды только с одной стороны.

По мнению ученых, с помощью виртуальной реальности можно определить, какая именно среда вызывает у пациентов такую реакцию. Определив раздражитель, можно подобрать каждому пациенту индивидуальную терапию.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 29 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017