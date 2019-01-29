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Здоровье

Медицинская карта 16 крупнейших городов Израиля по данным минздрава

время публикации: 11:11 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Медицинская карта 16 крупнейших городов Израиля по данным минздрава
Медицинская карта 16 крупнейших городов Израиля по данным минздрава
Медицинская карта 16 крупнейших городов Израиля по данным минздрава

Накануне конференции по неравенству в сфере здравоохранения, которая состоится в среду, 30 января, министерство здравоохранения опубликовало отчет, сравнивающий ситуацию в 16 крупнейших городах Израиля по 12 различным параметрам.

Средняя продолжительность жизни в Израиле составляет 82,5 года, однако жители Кфар-Сабы отличаются долголетием и живут в среднем 84,4 года. Немногим меньше (84,3 года) продолжительность жизни в Рамат-Гане. Больше 83 лет в среднем живут в Реховоте, Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Бней-Браке. Меньше всего живут в Бат-Яме, где средняя продолжительность жизни – 81,1 год, на 3,3 года меньше чем в расположенной в получасе езды Кфар-Сабе. Также меньше 82 лет в среднем живут в Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Лидирует Кфар-Саба и по показателю уровня смертности среди младенцев с показателем 0,9 на 1000 родов. Меньше 2 смертей на 1000 родов отмечено также в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Бейт-Шемеше. Больше всего смертей младенцев – в Беэр-Шеве, где фиксируются 4,8 случаев на каждую тысячу родов. Больше 3 случаев смерти на тысячу родов также в Иерусалиме и Бней-Браке.

В среднем по стране свое состояние здоровья оценивают как хорошее или очень хорошее 84% израильтян. Наибольшим оптимизмом отличаются жители Бней-Брака, где на здоровье не жалуются 92% жителей. Также более 90% оптимистов – в Тель-Авиве, Нетании и Бейт-Шемеше. В Ашкелоне своим состоянием здоровья довольны только 70% жителей. Менее 80% довольных – среди жителей Беэр-Шевы, Бат-Яма и Холона.

Ашдод лидирует по количеству раковых больных среди мужчин (379 случаев на каждые 100 тысяч человек). Также больше 350 случаев на каждую тысячу – в Бат-Яме, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Хайфе и Ришон ле-Ционе. В Бней-Браке мужчины болеют раковыми заболеваниями реже всего (264 на 100 тысяч). Меньше 300 онкологических больных на 100 тысяч человек также в Бейт-Шемеше и Иерусалиме.

По количеству раковых заболеваний среди женщин лидирует Холон с 352 случаями заболевания на каждые 100 тысяч человек. Схожие показатели (351, 349 и 348 случаев заболевания соответственно) в Ашкелоне, Хайфе и Тель-Авиве. Лучше всего с раковыми заболеваниями у женщин, как и у мужчин, в Бней-Браке, где зафиксировано 280 случаев заболевания на каждые 100 тысяч человек. Также меньше 300 случаев заболевания на 100.000 – в Иерусалиме.

По уровню заболеваемости раком молочной железы лидирует Тель-Авив со 119 случаями на каждые 100 тысяч человек. Больше 110 случаев также фиксируется в Ашкелоне, Холоне, Хайфе, Кфар-Сабе, Рамат-Гане и Петах-Тикве. Меньше всего случаев заболевания – в Бней-Браке (91), Ашдоде (97) и Нетании (99).

Ашдод и Бат-Ям лидируют по уровню заболеваемости диабетом (по 60 случаев на каждую 1000 человек). В Беэр-Шеве и Холоне – по 58 диабетиков на каждую тысячу, в Ашкелоне – 57, в Бней-Браке – 56. Меньше всего диабетом болеют в Рамат-Гане (42 случая на тысячу), Тель-Авиве (45), Кфар-Сабе (47) и Хайфе (48).

Самый высокий уровень ожирения среди детей отмечен в Ашкелоне (38%). В Беэр-Шеве и Бат-Яме – по 36%. Самая лучшая ситуация в данной сфере – в Бней-Браке (24%), Бейт-Шемеше и Кфар-Сабе (по 25%).

Больше всего курящих – в Ришон ле-Ционе (28% населения), Беэр-Шеве (26%), Ашкелоне и Тель-Авиве (по 25%). Меньше всего курят в Бейт-Шемеше и Бней-Браке (по 15%), Иерусалиме и Нетании (по 18%).



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// NEWSru.co.il // Здоровье // 1 июля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 3 декабря 2017 г.
Доступность услуг больничных касс. Отчет минздрава
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