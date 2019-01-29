Медицинская карта 16 крупнейших городов Израиля по данным минздрава

Накануне конференции по неравенству в сфере здравоохранения, которая состоится в среду, 30 января, министерство здравоохранения опубликовало отчет, сравнивающий ситуацию в 16 крупнейших городах Израиля по 12 различным параметрам.

Средняя продолжительность жизни в Израиле составляет 82,5 года, однако жители Кфар-Сабы отличаются долголетием и живут в среднем 84,4 года. Немногим меньше (84,3 года) продолжительность жизни в Рамат-Гане. Больше 83 лет в среднем живут в Реховоте, Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Бней-Браке. Меньше всего живут в Бат-Яме, где средняя продолжительность жизни – 81,1 год, на 3,3 года меньше чем в расположенной в получасе езды Кфар-Сабе. Также меньше 82 лет в среднем живут в Беэр-Шеве и Ашкелоне.

Лидирует Кфар-Саба и по показателю уровня смертности среди младенцев с показателем 0,9 на 1000 родов. Меньше 2 смертей на 1000 родов отмечено также в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе и Бейт-Шемеше. Больше всего смертей младенцев – в Беэр-Шеве, где фиксируются 4,8 случаев на каждую тысячу родов. Больше 3 случаев смерти на тысячу родов также в Иерусалиме и Бней-Браке.

В среднем по стране свое состояние здоровья оценивают как хорошее или очень хорошее 84% израильтян. Наибольшим оптимизмом отличаются жители Бней-Брака, где на здоровье не жалуются 92% жителей. Также более 90% оптимистов – в Тель-Авиве, Нетании и Бейт-Шемеше. В Ашкелоне своим состоянием здоровья довольны только 70% жителей. Менее 80% довольных – среди жителей Беэр-Шевы, Бат-Яма и Холона.

Ашдод лидирует по количеству раковых больных среди мужчин (379 случаев на каждые 100 тысяч человек). Также больше 350 случаев на каждую тысячу – в Бат-Яме, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Хайфе и Ришон ле-Ционе. В Бней-Браке мужчины болеют раковыми заболеваниями реже всего (264 на 100 тысяч). Меньше 300 онкологических больных на 100 тысяч человек также в Бейт-Шемеше и Иерусалиме.

По количеству раковых заболеваний среди женщин лидирует Холон с 352 случаями заболевания на каждые 100 тысяч человек. Схожие показатели (351, 349 и 348 случаев заболевания соответственно) в Ашкелоне, Хайфе и Тель-Авиве. Лучше всего с раковыми заболеваниями у женщин, как и у мужчин, в Бней-Браке, где зафиксировано 280 случаев заболевания на каждые 100 тысяч человек. Также меньше 300 случаев заболевания на 100.000 – в Иерусалиме.

По уровню заболеваемости раком молочной железы лидирует Тель-Авив со 119 случаями на каждые 100 тысяч человек. Больше 110 случаев также фиксируется в Ашкелоне, Холоне, Хайфе, Кфар-Сабе, Рамат-Гане и Петах-Тикве. Меньше всего случаев заболевания – в Бней-Браке (91), Ашдоде (97) и Нетании (99).

Ашдод и Бат-Ям лидируют по уровню заболеваемости диабетом (по 60 случаев на каждую 1000 человек). В Беэр-Шеве и Холоне – по 58 диабетиков на каждую тысячу, в Ашкелоне – 57, в Бней-Браке – 56. Меньше всего диабетом болеют в Рамат-Гане (42 случая на тысячу), Тель-Авиве (45), Кфар-Сабе (47) и Хайфе (48).

Самый высокий уровень ожирения среди детей отмечен в Ашкелоне (38%). В Беэр-Шеве и Бат-Яме – по 36%. Самая лучшая ситуация в данной сфере – в Бней-Браке (24%), Бейт-Шемеше и Кфар-Сабе (по 25%).

Больше всего курящих – в Ришон ле-Ционе (28% населения), Беэр-Шеве (26%), Ашкелоне и Тель-Авиве (по 25%). Меньше всего курят в Бейт-Шемеше и Бней-Браке (по 15%), Иерусалиме и Нетании (по 18%).





