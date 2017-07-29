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Дети, рождающиеся в общине мормонов-многоженцев, страдают редким заболеванием

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:16 блог версия для печати фото
Дети, рождающиеся в общине мормонов-многоженцев, страдают редким заболеванием

В городах-близнецах Хилдейл и Колорадо, расположенных на границе штатов Аризона и Юта, традиционно проживает многочисленная община мормонов-фундаменталистов, приверженцев "Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней".

В последние годы эти небольшие города вышли на первое место в мире по числу носителей генетического заболевания – дефицита фумаразы, редкого нарушения обмена веществ. Заболевание характеризуется тяжелой физической и умственной отсталостью, пишет Daily Mail.

По мнению экспертов, причина стремительного распространения этой редкой болезни в мормонской общине кроется в полигамном образе жизни, принятом в этом анклаве: мормоны не только практикуют многоженство, но и стараются произвести на свет как можно больше детей от разных жен.

Впервые диагноз "дефицит фумаразы" был поставлен ребенку из мормонской общины в 1990 году, доктором Теодором Тарби. Тарби был удивлен, впервые столкнувшись с редким заболеванием, однако после того, как он стал консультировать детей из Колорадо и Хилдейла, доктор поставил такой же диагноз еще, по крайней мере, восьми пациентам, в возрасте от полутора года до 12 лет.

Мормонские общины в городах Хилдейл и Колорадо были основаны Джоном Барлоу и Джозефом Смитом Джессопом, отколовшимися от мормонской церкив в 1904 году, после того, как она официально отвергла многоженство. Носителем заболевания "дефицит фумаразы" оказался Джессоп, между тем до сих пор от 75 до 80 процентов членов общины являются родственниками отцов-основателей анклава.



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