Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 12 умерших, почти 3900 заболевших

Утром в воскресенье, 29 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 3865 заболевших COVID-19 (405 новых за сутки). 12 заболевших умерли. Еще один израильтянин, заразившийся коронавирусом, скончался в Италии. Возраст умерших: 67-93.

66 в тяжелом состоянии (54 из них подключены к аппаратам ИВЛ), 82 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

89 выздоровели после коронавируса. 500 заболевших в больницах, по 905 принимается решение о целесообразности госпитализации, 1834 болеют в домашних условиях, 525 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Следует учитывать, что значительный рост числа выявленных больных идет на фоне увеличения числа тестов на коронавирус, проводящихся в стране.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен (88), Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева (67), Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн (87), Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель (76), Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Мужчина, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.

Коронавирус в Палестинской автономии

В ночь на воскресенье, 29 марта, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число жителей ПА, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 возросло до 104, передает агентство Maan.

В сообщении сказано, что семь новых случаев выявлены по результатам проверки 37 взятых тестов. Во всех случаях болезнь обнаруживали у жителей деревень, расположенных к северу от Иерусалима.

Минздрав Газы новых сведений о заразившихся коронавирусом не публикует. Ранее сообщалось о девяти заболевших. Руководство ХАМАС сообщает, что в сектор доставлены 25 аппаратов искусственной вентиляции легких. В связи с эпидемией отменены массовые акции протеста около границы с Израилем.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, так как в сутки проводятся не более нескольких сотен тестов на коронавирус.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 29 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли около 31000 человек (более 3500 за одни последние сутки), более 665 тысяч заболели, почти 492 тысяч инфицированы в настоящее время, более 143 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 10000 умерших, за сутки умерли более 900 человек). Далее следуют Испания (почти 6000 умерших, около 900 за сутки), материковая часть территории КНР (3300 умерших), Иран (более 2500 умерших), Франция (более 2300) и США (более 2200). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 125 тысяч.

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