Новые данные минздрава Израиля по коронавирусу: 15 умерших, 4247 заболевших

Вечером 29 марта министерство здравоохранения Израиля опубликовало уточненные данные по коронавирусу. На данный момент в стране зарегистрированы 4247 заболевших COVID-19 ( с утра выявлено почти 400 новых случаев). 15 заболевших умерли. Еще один израильтянин, заразившийся коронавирусом, скончался в Италии. Возраст умерших: 67-94.

74 в тяжелом состоянии (59 из них подключены к аппаратам ИВЛ), 82 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

132 выздоровели после коронавируса. 500 заболевших в больницах, по 949 принимается решение о целесообразности госпитализации, 2100 болеют в домашних условиях, 551 – в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Следует учитывать, что число выявленных больных на прошлой неделе росло на фоне увеличения числа тестов на коронавирус, проводящихся в стране: в среднем осуществлялось около 4000 таких тестов в день.

29 марта в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме скончались два пациента: 92-летний мужчина, госпитализированный около недели назад с диагнозом COVID-19, и 84-летняя женщина, госпитализированная шесть дней назад. В тот же день из больницы "Мааней Иешуа" в Бней Браке сообщили, что умерла 94-летняя пациентка, госпитализированная с диагнозом COVID-19.

С постоянно обновляемой информацией о заболевших (маршруты, контакты и др. подробности) можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сведения об умерших

1. Арье Эвен, 88 лет, Иерусалим. Коронавирусное заболевание осложнялось рядом хронических болезней.

2. Малька Кева, 67 лет, Холон. Страдала тяжелым хроническим заболеванием.

3. Моше Оренштейн, 87 лет, Иерусалим. Страдал рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом.

4. Моше Гилель 76 лет, Иегуд. Страдал серьезным хроническим заболеванием.

5. Мужчина, 87 лет, Бней Брак, страдавший тяжелым сердечным заболеванием.

6. Женщина, 91 год, Холон.

7. Мужчина, 83 года, Бней Брак.

8. Пожилой мужчина (точный возраст не был опубликован). Иерусалим.

9. Авраам Аруш, 93 года, Беэр-Шева.

10. Женщина, 76 лет, Петах-Тиква.

11. Мужчина, 73 года, Хайфа. Страдал рядом хронических заболеваний.

12. Мужчина, 80 лет, Холон.

13. Мордехай Бен Михаэль, 92 года, Иерусалим.

14. Женщина, 94 года, Бней-Брак.

15. Роза Шарман Арбель, 84 года, Иерусалим.

В Италии умер 82-летний израильтянин.

Сведения об умерших уточняются.

Карантин в Израиле

С 29 марта к силам полиции, контролирующим соблюдение карантина, прикреплены около 650 военнослужащих ЦАХАЛа. Военнослужащие будут оказывать поддержку полиции на блокпостах на въездах в города, а также помогать контролировать соблюдение карантина в общественном пространстве, однако у военных не будет полномочий выполнять обязанности полиции и выписывать штрафы.

В том случае, если глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу примет решение о введении более герметичного карантина, ЦАХАЛ выделит в помощь полиции еще 3600 военнослужащих.

Вечером 29 марта состоится заседание правительства, на котором будет обсуждаться возможное ужесточение карантина с понедельника и до конца праздника Песах.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил министерство финансов подготовить сценарий, при котором число людей, выходящих на работу, будет сокращено с 30% (как в настоящее время) до 15% или даже до десяти процентов. Предполагается, что в итоге будет достигнута договоренность о 20%.

Нетаниягу также распорядился усилить контроль над соблюдением карантина в торговых точках.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, в свою очередь, предлагает ограничить для граждан расстояние от дома до торговых точек двумя километрами – чтобы жители одного города не могли ездить за покупками в другой.

Против герметичного карантина выступают министр внутренних дел Арье Дери и министр обороны Нафтали Беннет. При этом Нафтали Беннет выступает за введение герметичного карантина только в тех районах, жители которых не соблюдают рекомендации.

Минздрав рекомендует обязать всех граждан при выходе на улицу носить защитную маску.

Коронавирус в Палестинской автономии

Около полудня в воскресенье, 29 марта, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что число жителей ПА и Газы, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 возросло до 106.

В сообщении Maan сказано, что семь новых случаев выявлены по результатам проверки 37 взятых тестов. Во всех случаях болезнь обнаруживали у жителей деревень, расположенных к северу от Иерусалима.

Минздрав Газы новых сведений о заразившихся коронавирусом не публикует. Ранее сообщалось о девяти заболевших, потом подтвердили семь случаев. Руководство ХАМАС сообщает, что в сектор доставлены 25 аппаратов искусственной вентиляции легких. В связи с эпидемией отменены массовые акции протеста около границы с Израилем.

Каково распространение этой болезни в ПА на самом деле, сказать сложно, так как в сутки проводятся не более нескольких сотен тестов на коронавирус. Вскоре ожидается доставка оборудования из Китая, что позволит проводить до 1000 тестов в сутки.

На домашнем карантине находятся тысячи людей, вернувшихся из стран, где коронавирус получил широкое распространение, в том числе работавшие в Израиле (точных данных нет).

В ПА и в секторе Газы формально введены жесткие карантинные меры, во многом копирующие израильские.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 29 марта, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли около 31000 человек (более 3500 за одни последние сутки), более 665 тысяч заболели, почти 492 тысяч инфицированы в настоящее время, более 143 тысяч выздоровели после этой болезни.

Больше всего жертв нового коронавируса в Италии (более 10000 умерших, за сутки умерли более 900 человек). Далее следуют Испания (почти 6000 умерших, около 900 за сутки), материковая часть территории КНР (3300 умерших), Иран (более 2500 умерших), Франция (более 2300) и США (более 2200). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, Бангладеш, Бахрейне, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Брунее, Буркина-Фасо, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Зимбабве, Израиле, Индии, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Канаде, Катаре, Кении, Кипре, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кубе, Курасао, Ливане, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Марокко, Мартинике, Мексике, Молдове, Нигере, Нигерии, Нидерландах, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Эстонии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: около 125 тысяч.

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